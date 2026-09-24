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Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Prima Doamnă a Austriei: Avem multe preocupări comune

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gradinaru austria prezidency
Foto: Presidency.ro
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Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a discutat cu Prima Doamnă a Austriei, Doris Schmidauer, despre copii, educaţie, egalitatea de şanse şi rezilienţă. Avem multe preocupări comune şi cred că tocmai aceste valori comune pot crea, în timp, colaborări foarte fireşti între ţările noastre”, a spus Grădinaru.

„În marja Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a avut o întâlnire bilaterală cu Prima Doamnă a Austriei, Doris Schmidauer. Dialogul a continuat într-o atmosferă deschisă şi caldă, pornind de la întâlnirea de anul trecut, de la Salzburg, şi de la preocupările comune privind copiii, educaţia, egalitatea de şanse şi rezilienţa”, anunţă, joi, Administraţia Prezidenţială.

Grădinaru a precizat că are numeroase preocupări comune cu Doris Schmidauer, care pot fi baza unor colaborări între cele două state.

„M-am bucurat foarte mult şi de reîntâlnirea călduroasă cu doamna Doris Schmidauer, Prima Doamnă a Austriei, după dialogul foarte frumos pe care l-am început anul trecut, la Salzburg. Avem multe preocupări comune – de la copii şi educaţie la egalitatea de şanse şi rezilienţă – şi cred că tocmai aceste valori comune pot crea, în timp, colaborări foarte fireşti între ţările noastre”, a spus Grădinaru, potrivit News.ro.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, „întâlnirea reconfirmă importanţa dialogului şi a schimbului de experienţă în domenii care privesc direct bunăstarea copiilor, oportunităţile pentru tineri şi construirea unor societăţi mai incluzive şi mai reziliente”.

Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au participat, la New York, la cea de-a 81-a reuniune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

 

Editor : M.B.

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