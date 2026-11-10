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Video Nicușor Dan a explicat de ce alegerile anticipate nu erau o soluție viabilă pentru România

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Niculor Dan a explicat în conferința de presă susținută marți seara de ce alegerile anticipate nu erau o soluție viabilă pentru România. Președintele a afirmat că exista un risc major ca agențiile de rating să nu mai recomande țara noastră investitorilor.

„Ce face o agenție de rating, și în asta își joacă credibilitatea, este să spună investitorului care este riscul de a investi într-o țară. Și să facem un exercițiu de imaginație, să spunem că suntem un analist la o agenție de rating, și avem o țară care mai are patru-cinci luni cu un guvern demis, care în timpul ăsta va avea o campanie electorală, în care în mod legitim partidele se vor înjura și mai abitir decât s-au înjurat până acum, care mai avem un partid care are 40% în sondaje și care s-a certat cu toată lumea - intern, extern, occident, investitori, parteneri de securitate, bănci și așa mai departe...”, a declarat Nicușor Dan.

„Țara asta se împrumută cu 150 de miliarde de lei pe an, din care 60 de miliarde dobânzi, și tu analist de securitate, de investiții, trebuie să recomanzi unui investitor dacă să investească în țara respectivă, respectiv în datoria suverană, sau să se orienteze în altă parte în lumea largă. Care credeți că ar fi fost răspunsul pe care l-au și sugerat în evaluările pe care le-au făcut?”, a încheiat întrebând retoric președintele României.

Editor : Liviu Cojan

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