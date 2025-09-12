Live TV

Nigerian arestat preventiv în Capitală după ce a lovit și violat o prostituată

mașină de poliție
Foto: Poliția Română

Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, fiind acuzat că a lovit și violat o prostituată. Individul a mers la o locuinţă din sectorul 6 al Capitalei, unde femeia practica prostituţia, dar și-a ieșit din minți atunci când aceasta i-a cerut să plece pe motiv că nigerianul că nu are bani să-i plătească în avans serviciile prestate.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti informează că în 11 septembrie, un procuror din cadrul instituţiei a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un cetăţean nigerian în vârstă de 30 de ani, pentru viol, distrugere şi violare de domiciliu”.

Inculpatul a fost iniţial reţinut, iar apoi arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 al Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, pe 8 septembrie, nigerianul a mers la o locuinţă din sectorul 6 al Capitalei, pentru a întreţine raporturi intime cu o prostituată. În momentul în care femeia a constatat că bărbatul nu are bani să achite în avans contravaloarea serviciilor prestate, aceasta i-a cerut nigerianului să părăsească locuinţa înaintea întreţinerii actelor sexuale. 

Nigerianul a refuzat însă să plece din imobil şi a strâns-o de gât şi de mâini pe femeie, după care a violat-o. Ulterior, i-a distrus acesteia telefonul mobil, după ce l-a aruncat pe podea.

Cercetările sunt continuate de către organele de cercetare penală din cadrul D.G.P.M.B. - Poliţia Sectorului 6 - Serviciul Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

