George Simion îl „somează” pe Nicușor Dan să desemneze premier. AUR anunță că începe procedura de suspendare

Președintele AUR George Simion îl „somează” pe șeful statului să desemneze în această săptămână o persoană care să formeze noul Guvern și anunță declanșarea demersurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.
„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan! Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere al AUR”, a scris George Simion, marți, pe Facebook.
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Liderul AUR a transmis, totodată, un apel direct către șeful statului, căruia îi cere desemnarea rapidă a unui premier.