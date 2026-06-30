Președintele Nicușor Dan le-a transmis românilor care s-au declarat dezamăgiți în ultima perioadă de activitatea sa la Cotroceni că este un om rațional și ia unele decizii pentru că are „un motiv întemeiat”.

Șeful statului a fost întrebat, marți, ce le transmite românilor care s-au declarat dezamăgiți de deciziile pe care le-a luat până acum:

„Le transmit că sunt un om rațional și că, atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți dintre susținătorii săi, înseamnă că are un motiv întemeiat. Altfel, instinctul unui politician este să meargă în acord cu ceea ce îi spun susținătorii.”

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Nicușor Dan a ai subliniat că duce România într-o direcție bună.

„Faptul că eu, fiind un politician rațional, iau această decizie înseamnă că sunt convins că am dreptate și că duc România în direcția bună”, a mai spus președintele.

În privința formării unui nou Guvern, Nicușor Dan insistă ca partidele să se întâlnească cât mai des în perioada următoare pentru a găsi consens, însă a transmis că, pentru moment, nu simte să se implice în negocieri.

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Editor : A.G.