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News Alert „Pentru moment simt să nu mă implic”. Ce spune Nicușor Dan despre instalarea unui nou Guvern în această vară

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Nicușor Dan
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
„Nu cer prea multe”. Șeful statului vrea cele 233 de voturi asigurate

Președintele Nicușor Dan insistă ca partidele să se întâlnească cât mai des în perioada următoare pentru a găsi consens în privința Guvernului. Totuși, șeful statului nu a transmis și un orizont de timp pentru instalarea unui nou Executiv și spune că, pentru moment, nu simte să se implice în negocieri. 

Întrebat dacă mai există șansa ca un Guvern cu drepturi depline să fie instalat în această vară, Nicușor Dan a transmis:

„Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Nu știm când se va întâmpla acest lucru, dar sper să fie cât mai curând și insist ca partidele să se întâlnească cât mai des în zilele și săptămânile următoare pentru a găsi o soluție de compromis și o majoritate.

Vorbesc în mod constant cu liderii partidelor.”

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„Nu cer prea multe”. Șeful statului vrea cele 233 de voturi asigurate

„În situația în care ne aflăm, după două luni fără Guvern, eu nu cer prea multe. Cer să existe 233 de oameni care să voteze sigur. Pentru ca ei să ajungă la o înțelegere între ei, trebuie să existe un acord. Dar, din perspectiva mea, cel mai important este să existe acei 233 de oameni”, a mai spus președintele.

Întrebat dacă simte că are vreo responsabilitate pentru criza politică, Nicușor Dan a transmis că „toată lumea a greșit”.

„Noi am plecat, acum un an, cu soluția care, în opinia mea, era cea mai bună pentru România: acest guvern format din patru partide plus minorități. Într-un an de zile, fiecare dintre noi putea face mai mult pentru ca această coaliție să reziste”, a mai explicat președintele.

„În acest moment, nu simt să mă implic”, a mai transmis președintele, întrebat dacă se va implica în medierea discuțiilor dintre partidele fostei coaliții.

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Editor : A.G.

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