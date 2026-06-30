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„O să expun tot”. Ciucu spune că Primăria Capitalei va ajunge în faliment din cauza subvenţiilor la termoficare și transport în comun

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Ciprian Ciucu.
Primarul general Ciprian Ciucu. Foto Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Lucrurile sunt groaznice la STB” „Uitaţi-vă pe cifre!”

Edilul general, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Capitalei riscă să ajungă „în faliment”, în condiţiile în care două treimi din bugetul municipalităţii reprezintă subvenţii pentru transportul în comun şi termoficare.

„Această primărie va ajunge în faliment. O treime din bugetul nostru se duce pe subvenţia la termoficare. Dacă mai pun şi costurile de operare şi cât plăteşte populaţia, suntem ca la nebuni. Eu am ceva în cap să vă propun. Nu pot să fac acum public, pentru că dau drumul la toate ştirile de pe lume. Dar aşteptaţi-vă ca pe la sfârşitul verii, poate chiar mai devreme sau poate în toamnă, să avem o discuţie foarte, foarte serioasă care ţine de viitorul oraşului. Dacă vom merge mai departe în acest sistem şi nu facem SACET şi nu facem şi alte lucruri, acest oraş nu va mai avea bani de spitale, de parcuri, de transport public”, a spus Ciprian Ciucu în şedinţa Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres.

Edilul general a precizat că vrea să aibă o discuţie „foarte, foarte serioasă” cu reprezentanţii tuturor partidelor reprezentate în CGMB despre situaţia ELCEN şi a SACET.

„Termoficarea este o gaură care creşte de la an la an. Avem 3,5 miliarde, o datorie istorică de la RADET, cu care ne judecăm, care ne bagă în faliment mâine, dacă vine o instanţă şi zice 'Plătiţi!'. Şi avem Termoenergetica - repetă la indigo greşelile RADET. Mai mult, cu acest ADI (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - n.r.) şi modul în care se fac calculele acolo, au crescut preţurile şi la gigacalorie, şi la tot”, a mai arătat el.

„Lucrurile sunt groaznice la STB”

Ciprian Ciucu a adăugat că transportul public reprezintă, la rândul său, „o gaură foarte mare”. În acest sens, a reproşat directorului general al STB SA, Andrei Dinculescu Bighea, dar şi sindicatelor că „întârzie” să implementeze planul de redresare a societăţii.

„Dacă (directorul şi sindicatele - n.r.) nu fac paşi importanţi, o să încerc să îi fac eu, cu riscurile politice de rigoare: greve, înjurături, presă. Lucrurile sunt groaznice la STB. Lucrurile sunt groaznice la ADI. Lucrurile sunt groaznice în transportul în comun din Bucureşti. Şi aştept ca fraierul, de luni de zile, să văd că încep să facă paşi. Mi-a fost ruşine să vin în faţa bucureştenilor şi să pun iar pe ordinea de zi proiectul prin care să crească tariful la STB”, a mai spus el.

Două treimi din bugetul PMB se duce pe subvenţii la STB şi Termoenergetica, a subliniat el şi a anunţat că va face publice cheltuielile acestor societăţi.

„Răbdarea mea ajunge la limită. Şi o să dau cu toată lumea de pământ. O să vin şi o să expun tot: cât mă costă URAC, cât mă costă casa de sănătate, cât mă costă Predealul, cât mă costă clubul sportiv, cât mă costă cantina care ar trebui să facă bani. Milioane peste milioane, peste milioane, peste milioane, în fiecare an”, a atras atenţia primarul general.

„Uitaţi-vă pe cifre!”

Totodată, Ciucu a pus sub semnul întrebării auditul realizat de ADITPBI la STB, atrăgând atenţia asupra costurilor cu „biroul directorului” STB sau cu centrul de sănătate, care are pierderi de 4-5 milioane de lei anual. Primarul a subliniat că din cauza cheltuielilor tot mai mari, costul transportului public a ajuns să fie nesustenabil.

„M-am uitat la graficele pe care le plătim în fiecare lună la STB şi au crescut. De ce? Pentru că ADITPBI a dat voie să crească. Şi nu a făcut auditul pe bune. (...) Ne costă de două ori mai mult astăzi STB-ul decât ne costa RATB-ul. Uitaţi-vă pe cifre! Este o discuţie foarte serioasă pe care trebuie să o avem. (...) Dacă nu vor fi nişte decizii - o să am nevoie de CGMB ca să facem ordine în aceste lucruri -, nu se va întâmpla nimic”, a punctat el.

Precizările au fost făcute în contextul în care CGMB a luat act de prevederile acordului de principiu cu privire la transferul pachetului de acţiuni deţinut de Ministerul Energiei la ELCEN către Municipiul Bucureşti, în vederea înfiinţării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

În acest sens, Ciprian Ciucu a subliniat că PMB trebuie să preia ELCEN doar dacă i se asigură şi sursa de finanţare pentru proiectele de retehnologizare a societăţii.

Pe de altă parte, edilul a apreciat că proiectele respective „se mişcă foarte greu” şi că ELCEN pare să „doarmă în papuci” în ce priveşte retehnologizarea.

„Au trecut ani de când, prin Fondul de modernizare, ministrul Energiei a pus acolo 5 miliarde. E o sumă frumoasă, dar ELCEN nu ştiu ce face. Doarme în papuci”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Editor : B.P.

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