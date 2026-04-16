(P) Un kilometru împreună: McDonald’s invită comunitatea la o cursă caritabilă pentru familiile copiilor spitalizați

McDonald's Walkathon
Sprijin pentru familii Cum te poți înscrie McHappy Day continuă și anul acesta

Pe 9 mai, în cadrul Bucharest Half Marathon, are loc McDonald’s Walkathon – o cursă caritabilă de 1 kilometru dedicată susținerii Caselor Ronald McDonald. Cursa va avea startul la ora 13:30, pe Bulevardul Libertății, și este deschisă publicului larg.

Sprijin pentru familii

Participarea la McDonald’s Walkathon nu presupune performanță sportivă, ci implicare. Taxa de înscriere este de 50 de lei, iar fondurile colectate vor fi direcționate către cele trei Case Ronald McDonald din București, Timișoara și Iași.

Pentru persoanele sub 18 ani și pentru persoanele cu dizabilități, participarea este gratuită.

Casele Ronald McDonald oferă cazare gratuită, mese calde și sprijin părinților ai căror copii sunt internați pe perioade lungi. Doar în 2025, 622 de familii au beneficiat de acest ajutor, reușind să rămână aproape de copiii lor în timpul tratamentelor.

De peste 28 de ani, Fundația pentru Copii Ronald McDonald derulează astfel de programe în România, cu sprijinul constant al McDonald’s.

Cum te poți înscrie

Cei interesați pot participa la Walkathon prin înscriere pe platforma oficială a Bucharest Half Marathon, McDonald's Walkathon 1km - Bucharest Half Marathon.

McHappy Day continuă și anul acesta

În perioada 11 – 17 mai, McDonald’s organizează o nouă ediție a campaniei McHappy Day, prin care sunt strânse fonduri pentru aceeași cauză, care se va desfășura timp de o săptămână în restaurantele din toată țara.

La edițiile din 2025, campania a generat peste 3,3 milioane de lei, sumă folosită pentru susținerea familiilor în Casele Ronald McDonald.

De asemenea, Fundația poate fi sprijinită și prin donații, inclusiv prin SMS la 8845, cu textul „FAMILIE” (2 EURO lunar).

