Live TV

(P) McDonald’s® a dat startul celei de-a doua ediții Grant My Passion, programul care susține tinerii să își urmeze visurile

Data actualizării: Data publicării:
McDonald's Grant My Passion 2026
Din articol
Mai multe oportunități de învățare și dezvoltare pentru tinerii din România

Prin granturi, workshopuri și mentorat, tinerii sunt sprijiniți să își construiască propriul drum cu mai multă încredere.

Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, a lansat cea de-a doua ediție a programului Grant My Passion, dezvoltat în parteneriat cu Asociația The Social Incubator. Sub umbrela „Credem în tinerii din România”, noua ediție duce mai departe proiectul pilot lansat anul trecut și amplifică impactul programului prin extinderea numărului de granturi, a sesiunilor de mentorat și workshop-uri, precum și printr-o componentă educațională dezvoltată la nivel național, dedicată tinerilor care vor să își transforme pasiunile și ideile în proiecte cu impact real.

Prin Grant My Passion, ediția 2026, McDonald’s acordă granturi în valoare totală de peste 350.000 de lei (brut), destinate susținerii inițiativelor din cinci domenii-cheie: antreprenoriat, educație, talent, sustenabilitate și creare de conținut. Programul este completat de sesiuni de mentorat, workshop-uri și activități educaționale dezvoltate și implementate împreună cu Asociația The Social Incubator, pentru a le oferi participanților acces la instrumente concrete de dezvoltare personală și profesională.

Prima ediție Grant My Passion ne-a arătat că tinerii au idei curajoase și mult potențial atunci când au acces la sprijinul potrivit. De aceea, anul acesta ne-am dorit să dezvoltăm programul și să mergem mai departe de componenta de finanțare, prin mai multe oportunități de mentorat, workshop-uri și acces la resurse educaționale pentru tinerii din întreaga țară. Credem că dezvoltarea vine atunci când oferi nu doar susținere financiară, ci și contexte reale de învățare și oameni care să îi ajute să își transforme ideile în proiecte concrete” a spus Valentin Truță, Director General Premier Restaurants România.  

Anul acesta, programul include cinci tipuri de granturi, create pentru a răspunde diferitelor pasiuni și direcții de dezvoltare ale tinerilor. YoungStart Grant este destinat tinerilor cu spirit antreprenorial, care au o idee de business și vor să o transforme într-un proiect. Talent Grant susține tinerii care își doresc să își dezvolte un talent artistic, sportiv sau vocațional, în timp ce Education Grant le oferă sprijin celor care vor să investească în parcursul lor academic și educațional, fie că este vorba de științe, arte, tehnologie sau alte arii de interes. De asemenea, BetterWorld Grant este destinat inițiativelor cu impact pozitiv în comunitate, în zona de sustenabilitate, voluntariat sau CSR. Noutatea acestui an, BornToCreate Grant, se adresează tinerilor pasionați de digital, social media și creare de conținut, care își doresc să își dezvolte vocea și creativitatea în mediul online.

În fiecare categorie sunt disponibile câte 8 granturi, acordate tinerilor câștigători. Valoarea fiecărui grant diferă în funcție de nevoile proiectului propus, între 3.240 și 16.440 de lei brut.

Mai multe oportunități de învățare și dezvoltare pentru tinerii din România

Una dintre cele mai importante direcții dezvoltate în ediția din acest an este componenta educațională. Programul include o caravană națională cu ateliere desfășurate fizic în licee din 7 județe: Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, Vrancea, Brăila și Constanța.

În completare, în perioada 27 mai - 11 iunie, vor avea loc webinarii dedicate, deschise tinerilor din întreaga țară, precum și mini-workshop-uri. Astfel, chiar și participanții care nu vor câștiga un grant vor beneficia de instrumente concrete, inspirație și claritate pentru pașii următori.

Procesul de aplicare este simplu și presupune completarea și trimiterea unui formular de înscriere, în perioada 25 mai - 14 iunie, dedicat grantului ales, în funcție de ideea sau visul fiecăruia, care poate fi descărcat de pe site-ul McDonald's. Adresa de trimitere a aplicației este grantmypassion@asociatiasocialincubator.org, iar selecția va fi realizată pe baza creativității, impactului și fezabilității ideilor propuse, de către un juriu format din specialiști și reprezentanți Asociației The Social Incubator. Procesul de jurizare va avea loc în perioada 15 iunie - 12 iulie și se va încheia cu o festivitate de premiere a câștigătorilor.

Parteneriatul cu McDonald’s ne ajută să ducem mai departe misiunea noastră de a le oferi tinerilor acces la oportunități reale de dezvoltare. Prin Grant My Passion, ne dorim să le facilităm contextul în care să își descopere potențialul, să capete mai multă încredere și să facă primii pași către proiectele în care cred. Faptul că programul se extinde anul acesta la nivel național ne permite să ajungem mai aproape de și mai mulți tineri care au nevoie de ghidare, inspirație și susținere”, a spus Carmen Călin, Director de Programe, Asociația The Social Incubator.

McDonald’s este unul dintre cei mai mari angajatori din România în industria restaurantelor cu servire rapidă, cu peste 7.000 de angajați, peste 45% dintre aceștia fiind tineri sub 25 de ani, mulți aflați la prima experiență de muncă.

Mai multe detalii despre program și pașii concreți de aplicare sunt disponibile pe https://mcdonalds.ro/grant-my-passion.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
3
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
bani-lei-inquam-ganea
4
Eugen Tomac: Legea salarizării e o problemă serioasă. Nu sunt de acord cu formula de a le...
sofer
5
Anunțul medicilor despre șoferul care a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea în...
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
Digi Sport
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
McDonald's Walkathon
(P) Un kilometru împreună: McDonald’s invită comunitatea la o cursă caritabilă pentru familiile copiilor spitalizați
McDonald's în România (2)
(P) 30 de ani alături de oameni: Poveștile care au construit McDonald’s în România
McDonald's Grant My Passion
(P) McDonald's lansează Grant My Passion, un program pentru tinerii cu inițiativă din România
Donald Trump servește clienți ai McDonald's la drive-thru
Reacția McDonald's după ce Donald Trump a servit faimoșii cartofi prăjiți americanilor: „Nu suntem roșii sau albaștri - suntem aurii”
Vizita a avut loc în contextul în care el încearcă să combată spusele candidatei democrate Kamala Harris, care a declarat în campanie că a lucrat la lanţul fast-food în timpul facultăţii, o experienţă despre care Trump a afirmat - fără a oferi dovezi - că nu s-a întâmplat niciodată.
Trump a servit clienţi la un McDonald’s, susținând o conferinţă de presă de la fereastra pentru drive-thru. Mesaj pentru Kamala Harris
Recomandările redacţiei
nicusor dan constanta 4
Nicușor Dan face anunțul momentului de la ora 18:00, după negocierile...
explzoie drona port constanta
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la...
Eugen Tomac
Tomac, după noua rundă de consultări: „Nu văd niciun motiv pentru...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta...
Ultimele știri
Trei familii de români au fost afectate de violențele din Belfast. MAE: „Locuințele le-au fost vandalizate”
Primarul Ciucu l-a demis pe directorul responsabil cu transportul public în Bucureşti şi Ilfov: „Să se circule pe unde e nevoie”
Europenii nu mai cred că SUA ar veni în ajutor în cazul unui război (sondaj CERI)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au crescut-o ca pe propria fiică. După 14 luni, familia a aflat că "fetița" avea de fapt 37 de ani și un...
Cancan
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Dinamo a pornit negocierile! „Câinii” trebuie să rezolve o mare problemă după sosirea noului antrenor: „Toți...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Divorț răsunător în lumea sportivă. Vedeta se desparte de fostul fotbalist care are o avere de peste 3...
Adevărul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac...
Playtech
Orașul românesc care renaște la granița cu războiul. Cum a devenit un punct-cheie pentru Europa
Digi FM
Loredana Groza și Fuego, "întâlnire pe nevăzute la piață". Ce au cumpărat cei doi artiști de la tarabele cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: Darius Olaru a zis ”DA” pentru transferul de la FCSB! Ce urmează
Pro FM
„Palermo nu este de închiriat!” Dua Lipa a blocat centrul orașului pentru nunta ei de lux, iar acum vrea să...
Film Now
A câștigat mai puțin decât Sheen în „Two and a Half Men”, dar primește și acum sume uriașe. Din ce trăiește...
Adevarul
Momente dramatice în familia unui fost deputat PSD. Soția sa a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost...
Newsweek
4.200 dosare de pensie la CCR, care va lua o decizie excepțională. Legea pensiilor s-ar putea schimba complet
Digi FM
Turistă revoltată de suma plătită pentru două înghețate la Roma: „Capcană pentru turiști”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
De ce se linge pisica imediat după ce o mângâi? Motivul real este diferit de ceea ce crezi
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit. Actrița a făcut anunțul la un an și jumătate după ce a devenit...