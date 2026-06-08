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Video Până la finalul anului s-ar putea circula pe aproape 400 km de autostradă, între București și Pașcani

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autostrada in lucru
Foto: Cristian Pistol / Facebook

Antreprenorul român UMB Spedition a început asfaltarea pe primii kilometri ai lotului 3 Mirceşti - Paşcani şi s-a angajat să deschidă circulaţia pe acest tronson al Autostrăzii Moldovei (A7) până la finalul anului, a anunţat, luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Autostrada Moldovei (A7): a început asfaltarea pe primii kilometri ai lotului 3 (Mirceşti - Paşcani)! Antreprenorul român (UMB Spedition) aşterne stratul de bază pe primii 11 km din cei 28,09 km ai lotului 3. În paralel se lucrează la: terasamente, structuri, relocări reţele de apă potabilă, montarea elementelor ITS (Intelligent Transport System)”, a notat Pistol pe Facebook.

Valoarea contractului pentru construcţia lotului 3 (Mirceşti - Paşcani), finanţat prin PNRR, este de 1,76 miliarde lei (fără TVA).

„Antreprenorul s-a angajat să deschidă circulaţia şi pe cei 28,09 km ai acestui lot din autostrada A7 până la finalul anului 2026. Practic, obiectivul nostru este ca anul acesta să putem circula pe 397 km de autostradă de la Bucureşti la Paşcani: A3 (Bucureşti - Ploieşti) - 62 km, A7 (Ploieşti - Paşcani) - 319 km, Varianta Ocolitoare (VO) Bacău - 16 km”, a adăugat şeful CNAIR.

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Editor : Sebastian Eduard

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