Live TV

Video Percheziții la primarul din Giurgiu, acuzat de pornografie infantilă. Edilul ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani

Data actualizării: Data publicării:
primar pnl giurgiu Silviu Cazacu
Primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu. Foto: captură video Digi24

Primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu, este vizat de percheziții într-un dosar penal de pornografie infantilă, după acuzațiile potrivit cărora ar fi trimis fotografii indecente unei minore de 13 ani. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT, iar familia fetei a solicitat un ordin de protecție împotriva edilului.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, perchezițiile au loc atât la sediul Primăriei Izvoarele, cât și la locuința primarului. Anchetatorii ridică probe care urmează să fie analizate în cadrul dosarului penal deschis pentru infracțiunea de pornografie infantilă.

Potrivit mamei fetei, primarul i-ar fi trimis minorei fotografii indecente și ar fi continuat să discute cu aceasta, deși știa că are 13 ani.

În urma acestor fapte, familia fetei a solicitat un ordin de protecție împotriva edilului. De asemenea, părinții minorei au declarat că bărbatul ar fi încercat să îi ofere bani fetei pentru ca aceasta să nu povestească ce s-a întâmplat.

Primarul a recunoscut anterior existența conversațiilor și a fotografiilor, însă a susținut că ar fi fost atras într-o capcană.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care ar fi fost comise faptele și eventualele responsabilități penale.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
A risipit 16 milioane de euro și acum a fost arestat pentru un jaf de 100 de lei!
Digi Sport
A risipit 16 milioane de euro și acum a fost arestat pentru un jaf de 100 de lei!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politisti la perchezitii
Descinderi de amploare în Constanța: persoane cu venituri mici, folosite pentru fraude bancare. La cât se ridică prejudiciul
N11 BARJA SCUFUNDATA VO 130126_00225
Ultimele date privind calitatea apelor Dunării în zona unde s-a scufundat o barjă cu clorură de potasiu
femeie tasteaza pe telefonul mobil
Scandal în Giurgiu: primar acuzat că a trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Cum se apără edilul
N11 BARJA SCUFUNDATA VO 130126_00225
Alertă pe Dunăre: 2 barje cu îngrășăminte chimice s-au scufundat la Zimnicea și Giurgiu. Autoritățile monitorizează riscul de poluare
politisti inarmati la perchezitii
Percheziţii în Dolj, Buzău şi Londra într-un caz de proxenetism. Tinere, inclusiv rude, erau trimise să se prostitueze în Anglia
Recomandările redacţiei
ID330428_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Armata României crește numărul militarilor la granița cu Ucraina...
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
Spain Train Crash
MAE: Doi români aflați în unul dintre trenurile implicate în...
Peskov
Reacția Kremlinului la intenția lui Trump de a cumpăra Groenlanda...
Ultimele știri
Condiții inumane pentru 25 de paciente dintr-un spital de psihiatrie din Timiș. Femeile au fost găsite într-o magazie
Noul șef al „Apelor Române” este Dragoş Doru Cazan, director tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
Un segment al autostrăzii Sibiu-Piteşti ar putea fi deschis încă de anul acesta. „În ritmul actual, terminăm mai devreme”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Dinamo a primit ofertă de 1,2 milioane de euro pe Karamoko: „Valoarea lui se va dubla”
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în...
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Ce pensie primeşti după 25 de ani de muncă: calcul pentru 2026
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”