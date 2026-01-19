Primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu, este vizat de percheziții într-un dosar penal de pornografie infantilă, după acuzațiile potrivit cărora ar fi trimis fotografii indecente unei minore de 13 ani. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT, iar familia fetei a solicitat un ordin de protecție împotriva edilului.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, perchezițiile au loc atât la sediul Primăriei Izvoarele, cât și la locuința primarului. Anchetatorii ridică probe care urmează să fie analizate în cadrul dosarului penal deschis pentru infracțiunea de pornografie infantilă.

Potrivit mamei fetei, primarul i-ar fi trimis minorei fotografii indecente și ar fi continuat să discute cu aceasta, deși știa că are 13 ani.

În urma acestor fapte, familia fetei a solicitat un ordin de protecție împotriva edilului. De asemenea, părinții minorei au declarat că bărbatul ar fi încercat să îi ofere bani fetei pentru ca aceasta să nu povestească ce s-a întâmplat.

Primarul a recunoscut anterior existența conversațiilor și a fotografiilor, însă a susținut că ar fi fost atras într-o capcană.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care ar fi fost comise faptele și eventualele responsabilități penale.

Editor : Ș.A.