Percheziţii la serverele Fidesz din Ungaria. Partidul lui Viktor Orban: „Fără precedent de la sfârşitul comunismului”

Percheziţii erau în curs, marţi, la centrul de date în care se află serverele Partidului Fidesz al fostului premier naţionalist ungar Viktor Orban, anunţă într-un comunicat postat pe Facebook formaţiunea, relatează AFP.

„Anchetatori de la Parchet s-au prezentat fără să prevină la centrul de date în care se află serverele Fidesz, cu intenţia de a confisca întregul sistem de comunicaţii al partidului şi bazele sale de date", anunţă Fidesz.

Partidul lui Orban denunţă „o tiranie care a atins un nou nivel”.

„Nu a existat niciun precedent de acest fel în Ungaria din 1990, de la sfârşitul comunismului”, denunţă formaţiunea.

Citește și

Ungaria a deschis o anchetă privind legăturile fostului ministru de Externe Szijjarto cu Rusia



Viktor Orban a fost dat afară de la putere, pe care o deţinea de 16 ani, după ce a fost înfrânt în alegeri legislative în aprilie.

Succesorul său conservator şi proeuropean, premierul ungar Peter Magyar, a anunţat, tot pe Facebook, că a aflat despre aceste percheziţii din anunţul Fidesz.

„Aşteptăm o declaraţie a parchetului”, scrie el.

Magyar s-a angajat să destructureze sistemul pe care Viktor Orban l-a desfăşurat cu scopul de a acapara instituţiile ţării şi să pună capăt corupţiei - devenită endemică - în Ungaria.

Fidesz denunţă aceste reforme drept „autocratice” - o acuzaţie formulată adesea lui Viktor Orban pe când se afla la putere.

Editor : Sebastian Eduard