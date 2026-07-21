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Percheziţii la serverele Fidesz din Ungaria. Partidul lui Viktor Orban: „Fără precedent de la sfârşitul comunismului”

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Viktor Orban
Foto: Profimedia
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Percheziţii erau în curs, marţi, la centrul de date în care se află serverele Partidului Fidesz al fostului premier naţionalist ungar Viktor Orban, anunţă într-un comunicat postat pe Facebook formaţiunea, relatează AFP.

„Anchetatori de la Parchet s-au prezentat fără să prevină la centrul de date în care se află serverele Fidesz, cu intenţia de a confisca întregul sistem de comunicaţii al partidului şi bazele sale de date", anunţă Fidesz.

Partidul lui Orban denunţă „o tiranie care a atins un nou nivel”.

„Nu a existat niciun precedent de acest fel în Ungaria din 1990, de la sfârşitul comunismului”, denunţă formaţiunea.

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Viktor Orban a fost dat afară de la putere, pe care o deţinea de 16 ani, după ce a fost înfrânt în alegeri legislative în aprilie.

Succesorul său conservator şi proeuropean, premierul ungar Peter Magyar, a anunţat, tot pe Facebook, că a aflat despre aceste percheziţii din anunţul Fidesz.

„Aşteptăm o declaraţie a parchetului”, scrie el.

Magyar s-a angajat să destructureze sistemul pe care Viktor Orban l-a desfăşurat cu scopul de a acapara instituţiile ţării şi să pună capăt corupţiei - devenită endemică - în Ungaria.

Fidesz denunţă aceste reforme drept „autocratice” - o acuzaţie formulată adesea lui Viktor Orban pe când se afla la putere.

Editor : Sebastian Eduard

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