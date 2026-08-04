Patru angajaţi ai Penitenciarului Giurgiu au fost reţinuţi după ce un deţinut bătut a intrat în stop cardio-respirator

Patru angajaţi ai Penitenciarului Giurgiu au fost reţinuţi în dosarul de purtare abuzivă deschis de procurorii şi poliţiştii din judeţ după ce un deţinut bătut şi dus la spital a intrat în stop cardio-respirator, fiind resuscitat de către cadrele medicale. Marţi, Parchetul va decide dacă propune emiterea de mandate de arestare pe numele lor sau dacă dispune o altă măsură preventivă.

În dosarul instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, poliţiştii au reţinut, pentru 24 de ore, patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 27 şi 42 de ani. Este vorba despre angajaţi ai Penitenciarului Giurgiu, inculpaţi pentru purtare abuzivă.

Marţi, 4 august, aceştia vor fi prezentaţi unităţii de parchet competente, cu propuneri procedurale.

Cei patru, alături de alte persoane, au fost ridicaţi şi duşi la audieri în urma unor percheziţii domiciliare făcute luni la 11 adrese din judeţul Giurgiu. În urma descinderilor au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie şi înscrisuri de interes pentru cauză, transmit oficialii Poliţiei Giurgiu.

Dosarul a fost deschis după ce, luna trecută, mai mulţi angajaţi ai Penitenciarului Giurgiu, au fost filmaţi în timp ce bat cu sălbăticie un deţinut.

Bărbatul, condamnat la aproape doi ani de detenţie pentru conducerea sub influenţa alcoolului şi furt, a ajuns la Spitalul Judeţean Giurgiu de două ori într-o singură zi. A doua oară avea semne de violenţă pe braţe, picioare şi la cap. El a intrat în stop cardio-respirator, fiind resuscitat.

După incident, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a anunţat că a trimis o echipă de control la Penitenciarul Giurgiu, în urma unor suspiciuni de folosire disproporţională a forţei de către angajaţi, în timpul unui incident.

"Analiza preliminară a materialului video a evidenţiat existenţa unor indicii privind utilizarea forţei într-o manieră care impune verificări aprofundate, existând, totodată, suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracţiuni", a arătat ANP.

Editor : A.P.