Exclusiv „Asta ajunge în plămânii noștri”. Diana Buzoianu spune că zăpada neagră de pe străzi este „simbolul poluării din București”

Foto: Captură Digi24
„Dacă această poluare nu ajunge pe zăpadă, în apă și în sol ajunge în plămânii noștri" „Bucureștiul de ani de zile este amendat pentru că nu are un plan de gestionare a poluării aerului"

Diana Buzoianu a vorbit la Digi24 despre zăpada care nu a fost adunată din București și care acum este neagră. „Este imaginea-simbol a poluării pe care noi o avem în București”, a spus ministra Mediului. „Această poluare ajunge în plămânii noștri, în fiecare zi. Acesta este un inamic tăcut pe care noi nu-l vedem în fiecare zi”, a subliniat Buzoianu.

„Acesta este imaginea-simbol a poluării pe care noi o avem în București. Că provine din trafic, poluarea care este asociată traficului, sau că provine inclusiv de la șantierele care nu sunt gestionate corect conform legislației, al tăierilor ilegale, a materialelor antiderapante, pentru că și asta se întâmplă în momentul de față. Toate aceste lucruri, de fapt sunt niște măsuri, să zicem. Fiecare situație ar trebui să aibă niște măsuri atașate care să fie îmbunătățite. Pe arderi ilegale noi am început să facem niște controale mult mai severe în jurul Bucureștiului și am avut chiar sancțiuni record în ultimul an față de ultimii ani de zile. Va trebui însă să fim atenți și la ce înseamnă respectarea măsurilor pe șantiere. Noi facem controale”, a afirmat Diana Buzoianu.

Chestionată cu privire la o posibilă creșetere a calității aerului în Capitală, sau nu, Diana Buzoianu a spus că per total, da, dar încă avem o problemă.

„Cifrele sunt date de stațiile de monitorizare a calității aerului care arată totuși că există îmbunătățiri. Acești senzori arată totuși că de la an la an s-au îmbunătățit lucrurile, dar repet, noi avem o problemă foarte mare în continuare, să ne înțelegem. Este doar faptul că, într-adevăr, s-a mai înnoit parcul auto, ceea ce a adus un pic la îmbunătățire per total. Îmbunătățire absolută, fantastică, din contră, zic, în continuare avem o problemă, doar că nu s-a înrăutățit, dar avem în continuare o problemă foarte mare pe care trebuie să o rezolvăm. Sunt aici și niște măsuri. Bucureștiul, de altfel, a fost amendat, este amendat anual”, a explicat ministra Mediului.

„Dacă această poluare nu ajunge pe zăpadă, în apă și în sol ajunge în plămânii noștri”

„Dacă această poluare nu ajunge pe zăpadă, în apă și în sol ajunge în plămânii noștri. Înainte să ne intereseze că a ajuns în apă, în sol și mai știu eu pe unde, prin canalizări, această poluare ajunge în plămânii noștri, doar că n-o vedem în fiecare zi. Acesta este un inamic tăcut pe care noi nu-l vedem în fiecare zi. De aia este importantă respectarea legislației mediului. De aceea, când eu zic că au crescut controalele, când zic că au crescut amenzile și primesc răspunsuri de genul – a, mediu iar a venit să liniștească dezvoltarea -, pentru că asta este perspectiva foarte multor oameni care vor să manipuleze subiectul. Este foarte important să înțelegem că legislația mediului și respectarea legislației presupune inclusiv o apărare a sănătății noastre. Deci, mai departe de faptul că apa asta cu zăpada, că de fapt acuma noi vedem ce se întâmplă și ce respiră oamenii în fiecare zi, a adăugat Buzoianu.

„Bucureștiul de ani de zile este amendat pentru că nu are un plan de gestionare a poluării aerului”

„Asta respirăm în fiecare zi. De aia este important să respectăm legislația. Bucureștiul de ani de zile este amendat pentru că nu are un plan, un plan de gestionare a poluării aerului. România este în procedură de infringement pentru că mai multe orașe din țară nu au aceste planuri”, a subliniat aceasta.

Întrebată dacă afirmațiile sale sunt și un mesaj pentru primarul general al Capitalei, sau chiar și pentru cei de sector, Diana Buzoianu a afirmat că „toți primarii care au o responsabilitate să ne protejeze nouă drepturile, da, trebuie să facă aceste planuri. Bun, domnul Ciucu este acolo de câteva luni de zile. Nu i se poate lui imputa faptul că de ani de zile nu există acest plan. Vorbim totuși de un plan care ar fi trebuit să fie adoptat de mai bine de 10 ani de zile. Deci, este clar că e o datorie restantă. Dar de ce există datoria aceasta restantă? Pentru că de fiecare dată când vorbim de poluarea aerului, cineva întotdeauna inevitabil ajunge și spune asta nu este o prioritate”, a conchis ministra Mediului.

