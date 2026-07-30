Avrămescu: AUR şi George Simion au vorbit cu toţi liderii politici, nu doar cu Bolojan. Au fost discuții și cu Grindeanu şi cu USR

Purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ştefan Avrămescu, a spus joi că discuțiile purtate de AUR şi de George Simion au fost cu toţi liderii politici, nu doar cu președintele PNL Ilie Bolojan. El a precizat că au fost discuţii şi cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, şi cu reprezentanți ai USR.

„Discuțiile purtate de AUR şi de George Simion au fost cu toţi liderii politici, nu doar cu domnul Bolojan. Au fost discuţii şi cu Sorin Grindeanu, exact aşa cum a spus preşedintele AUR în urmă cu o săptămână, la o emisiune televizată”, a declarat purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefan Avrămescu, la Prima News, potrivit News.ro.

El a precizat că au fost discuţii şi cu cei de la USR. Avrămescu a precizat că este vorba de perioada cu moţiunea de cenzură şi cu negocierile pentru guvernul Veştea.

„Eu nu ştiu din ce motive, cunoscute doar de către reprezentanţi ai acestor partide, unii nu cunosc că au participat la discuţii, alţii nu. Nu putem noi să răspundem de ce unii dintre ei se ascund”, a subliniat deputatul AUR.

Avrămescu a mai spus că discuţiile erau despre interesul României, nu despre interesul altcuiva.

„În acelaşi timp am avut o serie de poziţii foarte clare prin care noi am spus şi nu ne-am abătut de la ele, că nu o să votăm vreodată un guvern din care nu facem parte, ar fi absurd”, a mai arătat Ştefan Avrămescu.

Editor : M.B.