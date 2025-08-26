Live TV

Bolojan a discutat despre investiţiile din PNRR cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării: Fiecare ministru are deplină libertate

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a avut marţi discuţii pe tema prioritizării investiţiilor din PNRR cu minister ele Transporturilor şi Dezvoltării. Șeful Executivului a spus că fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare.În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei – A7, precum şi proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare, iar la Dezvoltare, discuţiile s-au concentrat pe investiţiile incluse în componenta „Valul Renovării”. Cele două ministere vor prezenta Guvernului proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanţare din PNRR.

Consultările premierului Ilie Bolojan pe tema prioritizării investiţiilor propuse prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) au continuat astăzi cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării, în scopul analizării proiectelor care vor fi mai departe susţinute prin acest mecanism european şi prin identificarea altor surse de finanţare pentru cele care nu se pot încadra în PNRR, anunţă Executivul într-un comunicat.

Potrivit Guvernului, „proiectele de transport şi de dezvoltare locală care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026, precum şi cele asumate de România drept ţinte de investiţii prin PNRR vor fi în continuare finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, relatează News.ro.

„Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei vor prezenta Guvernului, în scurt timp, proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanţare din PNRR. Pentru celelalte proiecte contractate, care sunt vitale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport şi a comunităţilor locale, vor fi identificate surse de finanţare din Programul Operaţional Sectorial Transporturi, Fondul de Modernizare, Fondul Social European, alte surse de finanţare europene sau naţionale”, afirmă Executivul.

„Pentru mediul economic şi pentru dinamica implementării proiectelor este esenţial să avem o radiografie clară a stadiului de realizare a investiţiilor şi a finanţărilor asigurate. Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare de dezvoltare strategică, cu încadrarea în anvelopa de finanţare. Obiectivul nostru ferm este să menţinem un nivel cât mai ridicat al investiţiilor”, a spus prim-ministrul Ilie Bolojan.

În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei – A7, precum şi proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare.

În ceea ce priveşte Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, discuţiile s-au concentrat pe investiţiile incluse în componenta „Valul Renovării”, achiziţionarea de vehicule nepoluante de către comunităţile locale şi susţinerea mobilităţii urbane durabile.

La întâlnirile de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian-Constantin Şerban, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila-Zoltán, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Întâlnirile de astăzi reprezintă a două rundă de consultări după cele din data de 21 august avute cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului.

Consultările pentru prioritizarea finanţării proiectelor de investiţii vor continua în perioada următoare cu celelalte ministere coordonatoare de reformă şi de investiţii din PNRR, mai anunţă Guvernul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
grosan
2
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
razboi
3
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Wonsan Kalma
4
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
”Cuplul de 850 de milioane de euro” face nuntă! A spus ”Da” și internetul a ”explodat”: 8,5 milioane de like-uri în 45 de minute
Digi Sport
”Cuplul de 850 de milioane de euro” face nuntă! A spus ”Da” și internetul a ”explodat”: 8,5 milioane de like-uri în 45 de minute
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-06-20-2
Nicușor Dan a mers la Palatul Victoria, la ședința coaliției...
jean visan
A fost ales noul director interimar al Romsilva. Cine este Jean Vişan
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Reacție nervoasă a unui fost ministru al Justiției, față de protestul...
soldat
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce...
Ultimele știri
Recomandările ANPC pentru părinții și elevii care cumpără rechizite pentru noul an școlar. La ce trebuie să fie atenți
Zelenski cere schiţarea mai rapidă a garanţiilor de securitate pentru Ucraina. Care este oferta Statelor Unite
Ciprian Ciucu, mesaj tăios după ședința coaliției, la care a venit și președintele Nicușor Dan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
French PM Francois Bayrou Unveiling Main Guidelines Of France s 2026 Budget - Paris
O nouă criză politică riscă să zguduie Franța. De ce ar putea fi demis guvernul de la Paris
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Negocieri finale privind Pachetul al doilea de măsuri fiscale. Ce au decis liderii de la Guvern și ce probleme rămân
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință cu scântei în Coaliție pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Propuneri noi pentru companiile de stat și capitalul social al firmelor
sorin grindeanu
Grindeanu: Suntem de acord cu eliminarea privilegiilor, doar că Pachetul 2 nu e doar despre asta. Două chestiuni trebuie clarificate
semn bicicleta
Prima pistă de biciclete pe diguri din țară a fost inaugurată în județul Bihor
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Fanatik.ro
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al...
Adevărul
Superstarul militar care a făcut o adevărată avere din război. Deși era orfan a ajuns unul dintre cei mai...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai...
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță