Bolojan a discutat despre investiţiile din PNRR cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării: Fiecare ministru are deplină libertate

Premierul Ilie Bolojan a avut marţi discuţii pe tema prioritizării investiţiilor din PNRR cu minister ele Transporturilor şi Dezvoltării. Șeful Executivului a spus că fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare.În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei – A7, precum şi proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare, iar la Dezvoltare, discuţiile s-au concentrat pe investiţiile incluse în componenta „Valul Renovării”. Cele două ministere vor prezenta Guvernului proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanţare din PNRR.

Consultările premierului Ilie Bolojan pe tema prioritizării investiţiilor propuse prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) au continuat astăzi cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării, în scopul analizării proiectelor care vor fi mai departe susţinute prin acest mecanism european şi prin identificarea altor surse de finanţare pentru cele care nu se pot încadra în PNRR, anunţă Executivul într-un comunicat.

Potrivit Guvernului, „proiectele de transport şi de dezvoltare locală care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026, precum şi cele asumate de România drept ţinte de investiţii prin PNRR vor fi în continuare finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, relatează News.ro.

„Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei vor prezenta Guvernului, în scurt timp, proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanţare din PNRR. Pentru celelalte proiecte contractate, care sunt vitale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport şi a comunităţilor locale, vor fi identificate surse de finanţare din Programul Operaţional Sectorial Transporturi, Fondul de Modernizare, Fondul Social European, alte surse de finanţare europene sau naţionale”, afirmă Executivul.

„Pentru mediul economic şi pentru dinamica implementării proiectelor este esenţial să avem o radiografie clară a stadiului de realizare a investiţiilor şi a finanţărilor asigurate. Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare de dezvoltare strategică, cu încadrarea în anvelopa de finanţare. Obiectivul nostru ferm este să menţinem un nivel cât mai ridicat al investiţiilor”, a spus prim-ministrul Ilie Bolojan.

În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei – A7, precum şi proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare.

În ceea ce priveşte Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, discuţiile s-au concentrat pe investiţiile incluse în componenta „Valul Renovării”, achiziţionarea de vehicule nepoluante de către comunităţile locale şi susţinerea mobilităţii urbane durabile.

La întâlnirile de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian-Constantin Şerban, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila-Zoltán, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Întâlnirile de astăzi reprezintă a două rundă de consultări după cele din data de 21 august avute cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului.

Consultările pentru prioritizarea finanţării proiectelor de investiţii vor continua în perioada următoare cu celelalte ministere coordonatoare de reformă şi de investiţii din PNRR, mai anunţă Guvernul.

Editor : M.B.