Bolojan, discuții cu Roxana Mânzatu, vicepreședinta CE, despre viitorul buget al UE. Ce alte întâlniri a avut premierul la Bruxelles

Ilie Bolojan a discutat, luni la Bruxelles, cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mânzatu despre viitorul buget al UE, iniţiativa SAFE şi oportunităţile României pe piaţa internă europeană. Anterior, premierul a avut întâlniri și cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie, și Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare.

„Discuție foarte bună astăzi la Bruxelles cu vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Am abordat viitorul buget al UE, inițiativa SAFE și oportunitățile României pe piața internă europeană, în competitivitate, educație și crearea de locuri de muncă”, arată o postare de luni pe pagina de Facebook a Guvernului României.

Reprezentanț a Comisiei Europene la București a precizat, într-un comunicat de presă că discuțiile între Bolojan și Mânzatu au fost axate „pe dosare europene strategice si de importanță pentru România”.

Propunerea recentă a Comisiei Europene pentru viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 a adus ăn discuție prioritățile bugetare europene.

O altă temă abordată a fost inițiativa SAFE – Security Action for Europe, care urmărește să consolideze securitatea și reziliența Uniunii.

„Pentru România, ca stat de graniță, SAFE aduce oportunități importante de cooperare și investiții. Totodată, au fost abordate teme precum competitivitatea economică, investițiile în educație, crearea de locuri de muncă și rolul strategic al României pentru economia europeană”, a completat sursa citată.

Întâlnirea de la Bruxelles între premier și Roxana Mânzatu „a reafirmat voința comună de a lucra strâns în sprijinul României, ca stat membru, și al Uniunii Europene pentru stabilitate, investiții și un nivel de trai mai bun”.

Șeful Guvernului a anunțat și subiectele abordate cu Andrius Kubilius.

„Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, despre inițiativa SAFE și modalitățile de aprofundare a cooperării cu țările de pe Flancul Estic. România și Marea Neagră au un rol esențial în consolidarea securității Europei”, potrivit postări de pe pagina de Facebook a Guvernului României.

De asemenea, Ilie Bolojan a avut o întrevedere și cu Valdis Dombbrovskis la care au discutat despre situația macroeconomică și fiscală a României.

„Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru a consolida stabilitatea și a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Vom continua dialogul strâns pe aceste teme importante”, scrie în postarea de pe pagina de Facebook a Executivului român.

