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Cartel Alfa acuză transferarea poverii fiscale către angajați: „Avem nevoie de justiție fiscală”. Anunț despre taxarea marilor averi

Data publicării:
ID308470_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
Protest organizat de Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” la Palatul Cotroceni, București, 12 iunie 2025. Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
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Din articol
Sindicatele acuză transferarea poverii către angajați „România suferă de subdimensionarea veniturilor bugetare” Sindicaliștii cer taxarea progresivă a marilor averi Cartel Alfa cere combaterea evaziunii și profesionalizarea ANAF

Cartel Alfa avertizează că dezechilibrele bugetare nu trebuie corectate prin măsuri de austeritate și tăieri de venituri pentru angajați. Confederația sindicală cere o regândire a sistemului fiscal, inclusiv taxarea progresivă a marilor averi și a profiturilor, precum și măsuri mai ferme împotriva evaziunii fiscale. Sindicaliștii susțin că povara finanțării protecției sociale este deja distribuită disproporționat în sarcina salariaților.

CNS Cartel Alfa respinge ideea că angajații din mediul privat și cei din sectorul public ar trebui puși în opoziție și susține că dezbaterea privind cheltuielile publice trebuie purtată pe baza datelor și a cauzelor reale ale dezechilibrelor bugetare.

„CNS «Cartel ALFA» nu propune ca angajații din mediul privat sau întreprinderile mici și mijlocii să suporte costul salarizării din sectorul public. O asemenea interpretare este falsă și alimentează artificial o opoziție între două categorii de lucrători care au, în realitate, interese comune”, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

Confederația susține că o „societate pentru toți” trebuie să se bazeze pe echitate fiscală, distribuirea corectă a bogăției și egalitatea de șanse.

„Orice dezbatere serioasă trebuie purtată pe baza datelor existente, nu prin caricaturizarea mesajului, inclusiv cel sindical”, afirmă sindicaliștii.

Sindicatele acuză transferarea poverii către angajați

Cartel Alfa consideră că măsurile adoptate pentru corectarea dezechilibrelor bugetare au transferat în mod repetat costurile către lucrători.

„Retorica economică neoliberală încearcă să prezinte revendicările lucrătorilor drept o «presiune bugetară nejustificată», ignorând cu bună știință că statul român suferă de un dezechilibru structural major prin protejarea marii averi și a bogăției în detrimentul bunăstării populației”, susține confederația.

Sindicaliștii afirmă că afectarea drepturilor salariale și transferarea costurilor dezechilibrelor bugetare către angajați contravin legislației internaționale.

În acest context, Cartel Alfa invocă obligațiile asumate de România în domeniul protecției sociale și Convenția nr. 102 a Organizației Internaționale a Muncii privind normele minime de securitate socială.

Potrivit confederației, în urma unei plângeri formulate de Cartel Alfa, OIM a emis în iunie 2025 o decizie prin care statul român ar fi fost găsit în culpă în legătură cu transferarea contribuțiilor sociale către salariați prin OUG 79/2017.

Sindicaliștii citează, de asemenea, date potrivit cărora lucrătorii din România suportă peste 80% din finanțarea protecției sociale, nivel pe care îl consideră disproporționat în raport cu prevederile Convenției OIM.

„România suferă de subdimensionarea veniturilor bugetare”

Confederația susține că problema deficitului nu poate fi analizată fără a fi luat în calcul nivelul veniturilor colectate de stat. „Nu putem vorbi despre deficitul cronic al României fără să menționăm subdimensionarea veniturilor bugetare”, afirmă Cartel Alfa.

Sindicaliștii estimează că România colectează venituri bugetare de aproximativ 32% din PIB, în timp ce Franța și Germania ajung la aproximativ 44% din PIB.

În opinia confederației, nivelul redus al veniturilor limitează capacitatea statului de a finanța corespunzător sănătatea, educația, infrastructura și celelalte servicii publice.

„Nu se pot cere servicii publice la standarde vestice păstrând un model fiscal construit pentru marile corporații și pentru veniturile din capital, în care greul apasă constant exclusiv pe lucrători, mici angajatori și cetățeni”, se mai arată în comunicat.

Sindicaliștii cer taxarea progresivă a marilor averi

Cartel Alfa susține că reforma fiscală trebuie să vizeze atât modul de impozitare a veniturilor, cât și combaterea evaziunii. Confederația acuză existența unor pierderi importante la buget din cauza neîncasării TVA și a formelor de muncă nedeclarată sau subdeclarată.

„Se omite voit, de altfel, și faptul că marea fraudă fiscală a României nu se află în venitul unui lucrător, ci în neîncasarea TVA-ului și în tolerarea fraudei pe piața muncii”, afirmă sindicaliștii.

Cartel Alfa critică și utilizarea unor forme juridice precum microîntreprinderile sau PFA-urile pentru mascarea raporturilor de muncă și evitarea contribuțiilor sociale.

În același timp, confederația atrage atenția asupra diferenței dintre impozitarea profitului și povara fiscală asupra veniturilor din muncă.

„Regândirea sistemului de taxare este o temă legitimă de dialog în raport cu situația actuală a României. Rebalansarea sistemului fiscal prin introducerea taxării progresive a marilor averi și a profiturilor este o măsură elementară de justiție socială și redresare economică”, se precizează în comunicat.

Cartel Alfa cere combaterea evaziunii și profesionalizarea ANAF

Confederația susține că reforma statului trebuie să includă măsuri ferme împotriva evaziunii fiscale și o eficientizare a administrației fiscale.

„O reformă autentică a statului nu se realizează prin cosmetizări legislative convenabile anumitor grupuri de interese financiare și nici prin nerespectarea sau ignorarea drepturilor sociale”, afirmă sindicaliștii.

Cartel Alfa cere digitalizarea și profesionalizarea organelor de control fiscal, eliminarea excepțiilor fiscale pe care le consideră dăunătoare și consolidarea dialogului social.

Confederația critică, în acest context, inclusiv menținerea unor facilități fiscale pentru companiile cu cifre de afaceri foarte mari, în condițiile în care România se confruntă cu un deficit excesiv.

CNS Cartel Alfa își încheie mesajul reafirmând că nu va accepta ca lipsa unei politici de taxare echitabilă a capitalului să fie compensată prin austeritate, tăieri de venituri și degradarea condițiilor de viață ale angajaților.

„Nota de plată a dezechilibrelor bugetare nu poate fi pusă, din nou, pe umerii lucrătorilor”, subliniază confederația.

Citește și: Sindicatele, mesaj dur pentru Guvern: „Proiectul legii salarizării nu s-a schimbat. Nu poate sta la baza unei reforme credibile”

Editor : C.A.

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