Bolojan, la consultările cu sindicatele: PNL va vota legea salarizării în forma agreată cu Comisia Europeană

Conducerea PNL s-a întâlnit, joi, cu reprezentanții principalelor confederații sindicale din România pentru consultări privind proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar. Liberalii susțin că reforma este necesară pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și pentru accesarea fondurilor europene.

La discuțiile desfășurate la sediul central al PNL au participat președintele partidului, Ilie Bolojan, alături de Dragoș Pîslaru, Robert Sighiartău, Gabriela Horga și Raluca Turcan. Din partea sindicatelor au fost prezenți, printre alții, liderul CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu, precum și reprezentanți ai SANITAS, CNSLR Frăția, FSLI, CSDR, CSN Meridian și Agro Propact.

Potrivit unui comunicat al PNL, reprezentanții confederațiilor sindicale și-au prezentat observațiile și propunerile privind proiectul de lege, exprimând preocupările angajaților din sectorul public.

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Președintele liberalilor Ilie Bolojan a declarat că „reforma salarizării reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR și o condiție importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon”.

Acesta a precizat că obiectivul noii legi este „construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar, prin corectarea graduală a inechităților existente”.

Totodată, liderul liberalilor a anunțat că „parlamentarii PNL vor vota în Parlament proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană”.

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La întrevedere, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a prezentat modificările aduse proiectului în urma dialogului instituțional, negocierile purtate cu Comisia Europeană și constrângerile bugetare care au stat la baza elaborării legii, potrivit comunicatului.

PNL afirmă că apreciază dialogul cu partenerii sociali și susține că reformele importante trebuie discutate „în mod responsabil”, astfel încât deciziile adoptate să răspundă interesului general.

Editor : Ana Petrescu