Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare fără SUA: „Aţi pierde umbrela nucleară americană. Mult succes!”

Într-un discurs susținut la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut declarații tranșante despre ideea unei alianțe europene de apărare fără sprijinul Statelor Unite. Mesajul său a atras atenția asupra costurilor și riscurilor unui astfel de scenariu.

„Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteţi. Noi nu putem, avem nevoie unii de alţii”, a subliniat el în faţa europarlamentarilor, potrivit Agerpres.

Rutte a explicat că, dacă europenii ar dori cu adevărat să construiască o nouă alianţă defensivă, fără Statele Unite, acest lucru i-ar costa nu 5%, ci 10% din produsul lor intern brut (PIB), şi i-ar obliga, de asemenea, să-şi construiască propria capacitate de descurajare nucleară.

„Asta costă miliarde şi miliarde de euro. Şi în acest scenariu, aţi pierde garantul suprem al libertăţii noastre, şi anume umbrela nucleară americană. Aşadar, mult succes!”, le-a spus el parlamentarilor europeni, în timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

Cele 32 de ţări NATO s-au angajat să aloce cel puţin 5% din PIB-ul lor cheltuielilor de securitate până în 2035, inclusiv 3,5% pentru cheltuieli strict militare.

Acesta este deja un efort considerabil pentru multe dintre aceste ţări, care abia au reuşit să aloce 2% din PIB cheltuielilor militare până la sfârşitul anului 2025, conform unui angajament luat în urmă cu zece ani.

Preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al apărării, Pete Hegseth, i-au avertizat în repetate rânduri pe aliaţii europeni că ar trebui să se bazeze de acum mai mult pe propriile forţe pentru securitatea lor. De atunci, aceşti aliaţi au încercat să consolideze pilonul european în cadrul NATO, în special prin dezvoltarea propriilor industrii de apărare.

Citește și Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut Mark Rutte: „Este crucială pentru securitatea noastră europeană”

Editor : M.I.