Live TV

Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare fără SUA: „Aţi pierde umbrela nucleară americană. Mult succes!”

Data actualizării: Data publicării:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Foto: Profimedia

Într-un discurs susținut la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut declarații tranșante despre ideea unei alianțe europene de apărare fără sprijinul Statelor Unite. Mesajul său a atras atenția asupra costurilor și riscurilor unui astfel de scenariu.

„Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteţi. Noi nu putem, avem nevoie unii de alţii”, a subliniat el în faţa europarlamentarilor, potrivit Agerpres.

Rutte a explicat că, dacă europenii ar dori cu adevărat să construiască o nouă alianţă defensivă, fără Statele Unite, acest lucru i-ar costa nu 5%, ci 10% din produsul lor intern brut (PIB), şi i-ar obliga, de asemenea, să-şi construiască propria capacitate de descurajare nucleară.

„Asta costă miliarde şi miliarde de euro. Şi în acest scenariu, aţi pierde garantul suprem al libertăţii noastre, şi anume umbrela nucleară americană. Aşadar, mult succes!”, le-a spus el parlamentarilor europeni, în timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

Cele 32 de ţări NATO s-au angajat să aloce cel puţin 5% din PIB-ul lor cheltuielilor de securitate până în 2035, inclusiv 3,5% pentru cheltuieli strict militare.

Acesta este deja un efort considerabil pentru multe dintre aceste ţări, care abia au reuşit să aloce 2% din PIB cheltuielilor militare până la sfârşitul anului 2025, conform unui angajament luat în urmă cu zece ani.

Preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al apărării, Pete Hegseth, i-au avertizat în repetate rânduri pe aliaţii europeni că ar trebui să se bazeze de acum mai mult pe propriile forţe pentru securitatea lor. De atunci, aceşti aliaţi au încercat să consolideze pilonul european în cadrul NATO, în special prin dezvoltarea propriilor industrii de apărare.

Citește și Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut Mark Rutte: „Este crucială pentru securitatea noastră europeană”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
3
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
5
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri și mii de drone controlate de IA. Ce spune ministrul Apărării
uss abraham lincoln
Portavionul american Abraham Lincoln a ajuns în Orientul Mijlociu. Mesaj dur din Iran
Tom Homan
Trump îl trimite pe „țarul frontierelor” Tom Homan în Minnesota, după moartea unui asistent medical împușcat de agenți federali
submarin in ape inghetate
NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda
radu miruta sustine o conferinta de presa
Ministrul Apărării a prezentat lista de achiziții militare prin Programul SAFE. Ce cumpără România cu 9,5 miliarde de euro
Recomandările redacţiei
2025-12-01 Octav Ganea-5581
Radu Miruţă: „Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă...
friedrich merz
Ilie Bolojan pleacă mâine în vizită oficială în Germania. Premierul...
raed arafat
MAI va achiziționa un tren, avioane multirol, elicoptere, roboți și...
Noi imagini apărute în spațiul public îl surprind pe bărbat într-un restaurant din Sectorul 2 al Capitalei, sâmbătă seara.
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova...
Ultimele știri
PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Marea Britanie
Copaci nemarcați, puși la pământ în pădurea de la Băile Felix. Constatările Gărzii Forestiere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluiri în premieră despre Ngezana. Ce se întâmplă, de fapt, cu fundașul FCSB: „L-am...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”