Cum vrea un grup de extremiști de dreapta să rupă o provincie bogată în petrol de Canada și legătura cu Donald Trump

Data publicării:
steag drapel canada harta
Foto: Profimedia

Administrația Trump a organizat întâlniri secrete cu separatiști marginali din provincia canadiană Alberta, bogată în petrol, pe fondul adâncirii rupturii dintre Washington și Ottawa, scrie Financial Times.

Liderii Alberta Prosperity Project, un grup de separatiști de extremă dreapta care doresc ca provincia vestică să devină independentă, s-au întâlnit de trei ori cu oficiali ai Departamentului de Stat al SUA la Washington, începând din aprilie anul trecut, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile. Ei doresc să organizeze o altă întâlnire luna viitoare cu oficiali ai statului și ai Trezoreriei pentru a solicita o facilitate de credit de 500 de miliarde de dolari pentru a ajuta la finanțarea provinciei în cazul în care referendumul pentru independență – care încă nu a fost convocat – va fi aprobat.

„SUA sunt extrem de entuziasmate de o Alberta liberă și independentă”, a declarat pentru FT Jeff Rath, consilier juridic al APP, care a participat la întâlniri. El a afirmat că are o „relație mult mai puternică” cu administrația Trump decât prim-ministrul canadian Mark Carney.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat: „Departamentul se întâlnește în mod regulat cu reprezentanți ai societății civile. Așa cum se întâmplă de obicei în cadrul întâlnirilor de rutină de acest gen, nu s-au luat angajamente”.

Un oficial al Casei Albe a declarat: „Oficialii administrației se întâlnesc cu o serie de grupuri ale societății civile. Nu s-a transmis niciun astfel de sprijin și niciun alt angajament”.

O persoană familiarizată cu gândirea secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că nici el, nici alți oficiali ai Trezoreriei nu erau la curent cu vreo propunere de facilitate de credit și nu intenționau să se implice în această chestiune. Persoana a adăugat că niciun oficial de rang înalt al Departamentului Trezoreriei nu a primit o solicitare de întâlnire.

Trezoreria a refuzat să comenteze. Un purtător de cuvânt al lui Carney a refuzat să comenteze.

Contactele coincid cu deteriorarea relațiilor dintre SUA și Canada. Președintele Donald Trump și Carney s-au ciocnit săptămâna trecută după ce premierul canadian a sugerat că Washingtonul creează o „ruptură” în ordinea mondială.

Potrivit unor persoane familiarizate cu poziția SUA, este puțin probabil ca SUA să ofere sprijin material mișcării separatiste marginale. Dar conversațiile subliniază tensiunile dintre Washington și guvernul federal al lui Carney din Ottawa.

Carlo Dade, de la Canada West Foundation, un think-tank conservator din Calgary, i-a descris pe liderii separatiști ca fiind „în căutare de atenție”. El a adăugat: „Americanii sunt mai mult decât fericiți să continue să-i pună pe canadieni unul împotriva celuilalt”.

Bessent a provocat o undă de entuziasm în rândul separatiștilor din Alberta săptămâna trecută, când a descris provincia – cea mai mare sursă de petrol străin de pe piața americană – ca fiind „un partener natural pentru SUA”.

„Locuitorii din Alberta sunt oameni foarte independenți”, a declarat el podcasterului de dreapta Jack Posobiec. „Există zvonuri că ar putea organiza un referendum pentru a decide dacă vor să rămână în Canada sau nu.”

Persoana familiarizată cu gândirea lui Bessent a spus că acesta nu susține și nici nu se opune mișcării de independență a Albertei, dar consideră că Carney urmărește un interes personal în detrimentul provinciei, subliniind activitatea sa anterioară în domeniul problemelor climatice.

Bessent crede că Alberta ar putea să-și aprofundeze legăturile cu SUA, rămânând în același timp o provincie canadiană, a adăugat persoana respectivă.

Carney a crescut în Edmonton, capitala Albertei. Provincia cu 5 milioane de locuitori are de zeci de ani o mică mișcare de independență, cu rădăcini în formarea Canadei, acum mai bine de 150 de ani.

Un sondaj Ipsos realizat săptămâna trecută a arătat că aproximativ trei din zece locuitori din Alberta și Quebec ar vota pentru separarea provinciei lor de Canada. Dar, spre deosebire de Quebec, mișcarea de independență din Alberta nu a câștigat niciodată o popularitate reală.

APP încearcă să strângă 177.000 de semnături pentru a depune o petiție de independență la legislativ până în mai. A refuzat să spună câte semnături a strâns până în prezent.

Cu toate acestea, discuțiile vor alimenta îngrijorările existente cu privire la amestecul administrației Trump și al reprezentanților săi în afacerile interne ale Canadei.

„Vedem dovezi de interferență străină”, a declarat Gil McGowan, președintele Federației Muncii din Alberta, referindu-se la campaniile publicitare pe rețelele sociale, utilizarea boților online și vocile influencerilor Maga. „Nu pare a fi ceva organic, suntem vizați de mulțimea Maga.”

„Alberta este un partener esențial în federația noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al ministrului comerțului Canada-SUA, Dominic LeBlanc. „Guvernul este angajat în reînnoirea relației Canada-Alberta pe baza obiectivelor comune și a respectului reciproc pentru jurisdicția fiecăruia.”

Rath a refuzat să spună cu cine a discutat APP la Washington. „Ne întâlnim cu persoane foarte, foarte importante, care părăsesc întâlnirile noastre pentru a se duce direct la Biroul Oval”, a afirmat el.

Partidul separatist a adoptat teme similare cu mișcarea Brexit din Marea Britanie. Acesta acuză Ottawa că risipește miliarde de dolari din veniturile din petrol și promovează conspirații în jurul influenței chineze, persecuției creștinilor și agendei „globaliste”.

Rath a declarat că grupul său s-a întâlnit și cu oficiali ai mișcării separatiste din Quebec, care a pierdut referendumurile pentru independență din 1980 și 1995.

Premierul Albertei, Danielle Smith, care anul trecut a coborât pragul pentru un referendum, se opune independenței provinciei.

„Majoritatea covârșitoare a locuitorilor din Alberta nu sunt interesați să devină un stat al SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Smith.

Campania Alberta Forever Canada, o contra-petiție care se opune independenței, a strâns 438.568 de semnături până la termenul limită din decembrie anul trecut.

