ANAF a anunțat condițiile pentru microîntreprinderi în 2026: cine plătește impozit de 1% și cine iese din sistem

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş a publicat un comunicat oficial prin care îi informează pe antreprenori că, pentru anul 2026, pot opta pentru regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Codul fiscal la data de 31 decembrie 2025. Măsura vine în contextul în care, prin OUG „trenuleț” nr. 89/2025, publicată la finalul anului trecut, a fost eliminată cota de 3% pe venitul microîntreprinderilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, rămâne o singură cotă de impozitare, de 1%, aplicabilă firmelor cu cifra de afaceri de până la 100.000 de euro.

Pentru a putea aplica regimul de microîntreprindere în 2026, firma trebuie să fi realizat, la data de 31 decembrie 2025, venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 de euro.

Conversia se face la cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar 2025.

ANAF a precizat că acest plafon nu se verifică doar la nivelul unei singure firme, ci pe baza veniturilor cumulate ale persoanei juridice române împreună cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta.

În calcul se iau doar elementele care constituie baza impozabilă, potrivit art. 53 din Codul fiscal.

Condițiile privind structura firmei și statutul juridic

Pentru a fi microîntreprindere în 2026, capitalul social al societății trebuie să fie deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale.

Firma nu trebuie să se afle în dizolvare, urmată de lichidare, situație înregistrată la Registrul Comerțului sau la instanțele judecătorești.

De asemenea, societatea trebuie să fi depus la termen situațiile financiare anuale. Condiția se referă la situațiile financiare aferente anului 2024 și, dacă este cazul, celor din anii anteriori, din perioada de existență a persoanei juridice.

O altă cerință esențială este existența a cel puțin unui salariat.

Prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă.

Totuși, condiția este considerată îndeplinită și dacă firma are angajați cu timp parțial, iar fracțiunile de normă, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi.

De asemenea, este acceptată și situația în care societatea are încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, dacă remunerația acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Dacă raportul de muncă este suspendat, condiția rămâne îndeplinită doar dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și dacă situația este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. În caz contrar, firma este obligată să aplice impozit pe profit din trimestrul în care nu mai este respectată condiția.

În cazul unei microîntreprinderi cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiția este considerată în continuare îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată de minimum 12 luni.

Regula acționarilor cu participații de peste 25%

ANAF a explicat și că firma trebuie să aibă asociați sau acționari care dețin, direct sau indirect, peste 25% din titlurile de participare sau din drepturile de vot și care au stabilit că aceasta este singura persoană juridică ce aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Suplimentar, antreprenorii trebuie să verifice dacă societatea nu a mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

În cazul firmelor care au fost microîntreprinderi și au desfășurat activități HoReCa până la 31 decembrie 2023, se verifică dacă nu au mai avut acest regim începând cu anul fiscal 2024.

Domeniile excluse de la regimul de microîntreprindere

Nu pot aplica acest sistem persoanele juridice din domeniul bancar, inclusiv băncile, cooperativele de credit și instituțiile de economisire și creditare, societățile din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, precum și cele din piața de capital, cum sunt bursele de valori, societățile de servicii de investiții financiare, societățile de registru și depozitare.

Sunt excluse și firmele care desfășoară activități de intermediere sau distribuție în aceste domenii, cu excepția intermediarilor secundari de asigurări și reasigurări care obțin până la 15% din venituri din această activitate.

De asemenea, sunt excluse și societățile care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care desfășoară activități de explorare, dezvoltare și exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

Când se pierde regimul de microîntreprindere în 2026

Potrivit art. 52 din Codul fiscal, o microîntreprindere va aplica impozit pe profit din trimestrul în care nu mai îndeplinește condiția privind salariatul sau nu depune la termen situațiile financiare pentru 2025, dacă depășește plafonul de 100.000 de euro, dacă începe activități în domeniile excluse sau dacă un asociat ajunge să dețină peste 25% și în alte microîntreprinderi.

În acest ultim caz, asociații trebuie să stabilească ce firmă iese din sistem și trece la impozit pe profit, astfel încât regula unei singure microîntreprinderi să fie respectată.

Microîntreprinderile aflate în inactivitate temporară, înscrisă la Registrul Comerțului, rămân plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pe toată perioada inactivității.

De la data înscrierii mențiunii de reluare a activității, acestea continuă să fie plătitoare de impozit micro doar dacă îndeplinesc din nou cumulativ condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal, referitoare la capital, acționari, situații financiare și deținerea a cel puțin unui salariat, condiție ce trebuie îndeplinită în termen de 30 de zile inclusiv.

Termenele de declarare pentru anul 2026

Persoanele juridice române care, în anul 2025, au fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și la 31 decembrie 2025 nu mai îndeplinesc condițiile legale sau aleg să aplice impozit pe profit în 2026 trebuie să comunice ieșirea din sistem prin depunerea formularului 700 până la data de 31 martie 2026.

Același termen se aplică și persoanelor juridice care, în 2025, au fost plătitoare de impozit pe profit și care optează ca, din 2026, să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Firmele care au fost microîntreprinderi în 2025 și îndeplinesc condițiile și în 2026 nu au obligația de a depune formularul 700 pentru menținerea regimului.

Dacă în cursul anului apar situații de ieșire din sistem, acestea trebuie comunicate în termen de 15 zile de la producerea lor.

