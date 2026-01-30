Pensia de invaliditate în 2026: În ce condiții se acordă și cine are dreptul la indemnizație pentru însoțitor

Pensia de invaliditate reprezintă un ajutor financiar esențial pentru persoanele care suferă de boli sau condiții medicale care le limitează semnificativ capacitatea de muncă. Aceasta se acordă în funcție de gradul de afectare și de contribuțiile la sistemul public de pensii, oferind siguranță financiară celor care nu mai pot obține un venit din activitatea profesională. În plus, persoanele care necesită asistență permanentă beneficiază și de indemnizație pentru însoțitor, un sprijin suplimentar menit să asigure suport zilnic în activitățile de bază.

Cine poate solicita pensia de invaliditate, cum se calculează cuantumul acesteia și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi și indemnizația pentru însoțitor.

Ce este pensia de invaliditate și în ce situații se acordă

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi au capacitatea de muncă diminuată din cauza:

accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii;

altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca.

Diminuarea capacității de muncă trebuie dovedită prin decizie medicală, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.

Citește și: Cu câți ani poți ieși mai devreme și cât scade venitul lunar

Acestora li se adaugă, fără a fi realizat stagiu de cotizare contributiv în sistemul public de pensii:

elevii, ucenicii şi studenţii care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.

angajaţii români care prestează muncă în străinătate din dispoziţia angajatorilor români, în condiţiile legii şi ale regulamentelor europene, după caz, dacă au înregistrat un accident de muncă şi deţin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, care să ateste faptul că fac obiectul legislaţiei de securitate socială din România, respectiv documentul portabil A1.

În raport cu gradul de diminuare a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

de gradul I - caracterizată de deficiență funcțională gravă, capacitate de autoservire pierdută;

de gradul II - caracterizată de deficiență funcțională accentuată, capacitate de autoservire păstrată parțial;

de gradul III -caracterizată de deficiență funcțională medie, capacitate de autoservire păstrată.

Stabilirea gradului de invaliditate se face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă.

Cine beneficiază de indemnizație de însoțitor

Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor. Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata.

În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi.

Indemnizaţia de însoţitor prevăzută pentru pensionarii de invaliditate de gradul I se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Calculul cuantumului pensiei de invaliditate

Componenetele calculului

La calculul punctajelor lunare, anuale și a numărului total de puncte, respectiv la cuantumul pensiei se are în vedere stagiul de cotizare contributiv realizat, perioadele asimilate stagiului de cotizare și perioadele necontributive stagiului de cotizare.

Pensia de invaliditate în 2026 se calculează înmulțind numărul total de puncte realizat (inclusiv stagii potențiale) cu Valoarea Punctului de Referință (VPR), conform legii.

Formula de bază: Pensie = Număr Total de Puncte înmulțit cu VPR.

Număr total de puncte: Suma punctajelor anuale (bazate pe contribuții) + punctaj pentru stagiu potențial acordat. Valoarea pensiei poate varia în funcție de evaluarea exactă a dosarului de către Casa de Pensii, perioade de muncă în condiții speciale/deosebite, puncte de stabilitate și alte elemente specifice fiecărui caz.

Valoarea punctului de referință (VPR) este de 81 de lei, conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în vigoare de la 1 septembrie 2024.

Punctajul lunar pentru stagiul potenţial, acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, este de:

a) 0,25 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b) 0,20 puncte pentru gradul II de invaliditate;

c) 0,10 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Acordarea în grad de invaliditate

La stabilirea stagiului de cotizare, în vederea acordării pensiei de invaliditate, precum şi la determinarea numărului total de puncte realizat, nu se iau în considerare perioadele de asigurare voluntară. Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din subordinea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

Persoanele care solicită expertiza medicală a capacităţii de muncă depun o cerere la cabinetul de expertiză medicală din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliu.

Cererea trebuie să fie însoţită și de următoarele documente:

actul de identitate;

documentele medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional;

adeverinţă eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;

documentul din care să rezulte cauza invalidităţii (FIAM sau BP2 );

documentul care să ateste data ivirii invalidităţii.

După înregistrarea/completarea documentaţiei medicale, medicul expert de la cabinetul unde a fost depusă cererea de expertiză medicală a capacităţii de muncă programează bolnavul pentru expertizare. După examinarea bolnavului şi analizarea documentaţiei medicale, medicul expert completează raportul de expertiză medicală şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

Când se realizeaza trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă

La împlinirea vârstei standard de pensionare sau a vârstei standard de pensionare reduse, potrivit legii. Dacă pensia pentru limită de vârstă este mai mică decât pensia de invaliditate poate primi în continuare pensia de invaliditate.

In situaţia în care se trece de la pensia de invaliditate gradul I la pensia pentru limită de vârstă, indemnizaţia de însoţitor se păstrează indiferent de pensia pentru care se optează. Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă se realizează din oficiu.

Revizuirea medicală pentru pensia de invaliditate

Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilete de medicul expert.

Documentaţia pentru revizuirea medicală la termen cuprinde:

referatul medical detaliat cu consemnarea stării prezente şi evoluţiei bolii, a datelor clinice şi paraclinice care susţin diagnosticul clinic, completat de către medicul curant, specialist pentru afecţiunile invalidante;

rezultatele investigaţiilor solicitate;

bilete de ieşire din spital sau copii de pe foaia de observaţie clinică, pentru spitalizările recente;

datele din fişa de dispensarizare a bolnavului, după caz;

programul recuperator completat de medicii curanţi.

După fiecare revizuire medicală, medicul expert emite o nouă decizie medicală, prin care stabileşte:

menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;

încadrarea în alt grad de invaliditate;

redobândirea capacităţii de muncă.

Dreptul de pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în urma revizuirii medicale.

Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală. Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.

În ce situaţii pensionarii de invaliditate nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute în lege;

au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, conform legii.

Pensia de invaliditate se acordă:

de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;

de la data emiterii deciziei medicale, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, NU are calitatea de asigurat.

începând cu data înregistrării cererii, în situația în care cererea este înregistrată cu depăşirea termenului de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă.

Citește și: Pensia de stat versus pensia privată: Ce opțiune de economisire îți asigură mai mulți bani la bătrânețe, potrivit specialiștilor

Editor : C.S.