Cum a reușit Donald Trump să o salveze pe Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, de la „uitarea electorală”

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen are o singură persoană căreia trebuie să-i mulțumească pentru că a salvat-o de la un abis politic iminent. Este vorba de președintele american Donald Trump, scrie Politico.

Partidul lui Frederiksen a înregistrat o creștere spectaculoasă a popularității în sondaje pe parcursul lunii ianuarie – la doar câteva luni după rezultatele dezastruoase din alegerile locale de anul trecut – după ce a lansat o apărare vehementă a suveranității Danemarcei împotriva amenințărilor agresive ale lui Trump de a anexa Groenlanda.

„După mult timp, au tras în sfârșit o linie clară în loc să pară supuși”, a declarat Per Clausen, un europarlamentar danez de stânga din partidul de opoziție Enhedslisten, care a atribuit schimbarea de abordare creșterii semnificative a sprijinului alegătorilor.

Fenomenul nu este unic în Danemarca. În alegerile din Canada până în Australia, opoziția față de Trump a devenit un motor electoral, deoarece liderii care se prezintă ca apărători ai suveranității naționale și ai democrației liberale sunt recompensați de alegătorii dornici să se opună președintelui SUA.

Frederiksen, care se află la putere din 2019, a organizat o apărare diplomatică energică a insulei arctice, respingând cu succes, deocamdată, avansurile lui Trump.

Și, potrivit sondajelor, danezii s-au raliat în jurul ei.

„Nu există altă explicație pentru acest lucru”, a spus Anne Rasmussen, profesor de științe politice la King’s College London și la Universitatea din Copenhaga, referindu-se la creșterea sprijinului. „Este în primul rând Groenlanda.”

Citește și

Analist militar: De ce America nu-și poate permite să lase Groenlanda în mâinile Danemarcei



Rasmussen a spus că ultima dată când Danemarca a cunoscut o astfel de val de solidaritate cu guvernul său a fost în timpul pandemiei de Covid, adăugând că crizele naționale tind să favorizeze actualii conducători.

Partidul de centru-stânga al lui Frederiksen – care guvernează într-o coaliție cu partidele de centru-dreapta Moderates și Venstre – a obținut 22,7% din voturi și 41 de locuri în parlament într-un nou sondaj realizat de Megafon, o renumită firmă daneză de consultanță, între 20 și 22 ianuarie, pe un eșantion de 1.012 danezi. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de ultimul sondaj realizat de Megafon la începutul lunii decembrie, care arăta că partidul lui Frederiksen câștiga doar 32 de locuri.

Social-democrații dețin în prezent 50 de locuri din 179, iar ultimele sondaje arată că ar rămâne în continuare cel mai mare partid din parlament, cu 41 de locuri, ceea ce le-ar readuce în poziția de lider în negocierile de coaliție, dar i-ar face dependenți de parteneri pentru a-și menține puterea.

Creșterea sprijinului este cu atât mai remarcabilă cu cât social-democrații au suferit un rezultat dezastruos la alegerile municipale din noiembrie, când partidul lui Frederiksen a pierdut Copenhaga, un loc simbolic important, pentru prima dată în 100 de ani.

Editor : Sebastian Eduard