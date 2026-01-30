Live TV

Cum a reușit Donald Trump să o salveze pe Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, de la „uitarea electorală”

Data publicării:
Mette Frederiksen
Mette Frederiksen, premirul danez. Foto: Profimedia

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen are o singură persoană căreia trebuie să-i mulțumească pentru că a salvat-o de la un abis politic iminent. Este vorba de președintele american Donald Trump, scrie Politico.

Partidul lui Frederiksen a înregistrat o creștere spectaculoasă a popularității în sondaje pe parcursul lunii ianuarie – la doar câteva luni după rezultatele dezastruoase din alegerile locale de anul trecut – după ce a lansat o apărare vehementă a suveranității Danemarcei împotriva amenințărilor agresive ale lui Trump de a anexa Groenlanda.

„După mult timp, au tras în sfârșit o linie clară în loc să pară supuși”, a declarat Per Clausen, un europarlamentar danez de stânga din partidul de opoziție Enhedslisten, care a atribuit schimbarea de abordare creșterii semnificative a sprijinului alegătorilor.

Fenomenul nu este unic în Danemarca. În alegerile din Canada până în Australia, opoziția față de Trump a devenit un motor electoral, deoarece liderii care se prezintă ca apărători ai suveranității naționale și ai democrației liberale sunt recompensați de alegătorii dornici să se opună președintelui SUA.

Frederiksen, care se află la putere din 2019, a organizat o apărare diplomatică energică a insulei arctice, respingând cu succes, deocamdată, avansurile lui Trump.
Și, potrivit sondajelor, danezii s-au raliat în jurul ei.

„Nu există altă explicație pentru acest lucru”, a spus Anne Rasmussen, profesor de științe politice la King’s College London și la Universitatea din Copenhaga, referindu-se la creșterea sprijinului. „Este în primul rând Groenlanda.”

Citește și

Analist militar: De ce America nu-și poate permite să lase Groenlanda în mâinile Danemarcei

Rasmussen a spus că ultima dată când Danemarca a cunoscut o astfel de val de solidaritate cu guvernul său a fost în timpul pandemiei de Covid, adăugând că crizele naționale tind să favorizeze actualii conducători.

Partidul de centru-stânga al lui Frederiksen – care guvernează într-o coaliție cu partidele de centru-dreapta Moderates și Venstre – a obținut 22,7% din voturi și 41 de locuri în parlament într-un nou sondaj realizat de Megafon, o renumită firmă daneză de consultanță, între 20 și 22 ianuarie, pe un eșantion de 1.012 danezi. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de ultimul sondaj realizat de Megafon la începutul lunii decembrie, care arăta că partidul lui Frederiksen câștiga doar 32 de locuri.

Social-democrații dețin în prezent 50 de locuri din 179, iar ultimele sondaje arată că ar rămâne în continuare cel mai mare partid din parlament, cu 41 de locuri, ceea ce le-ar readuce în poziția de lider în negocierile de coaliție, dar i-ar face dependenți de parteneri pentru a-și menține puterea.

Creșterea sprijinului este cu atât mai remarcabilă cu cât social-democrații au suferit un rezultat dezastruos la alegerile municipale din noiembrie, când partidul lui Frederiksen a pierdut Copenhaga, un loc simbolic important, pentru prima dată în 100 de ani.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
4
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat varianta unui guvern...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gold, silver and Palladium bullion in small bars
Ce se întâmplă cu aurul și argintul: Cum au ajuns metalele prețioase un „refugiu sigur” al investitorilor
Președintele Nicușor Dan.
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de discursul violent al lui Donald Trump?”
steag drapel nato si ue uniunea europeana
„Adevărații câștigători”. James Stavridis, fost SACEUR al NATO, explică cum se poate apăra Europa singură, dacă SUA părăsesc alianța
steag drapel canada harta
Cum vrea un grup de extremiști de dreapta să rupă o provincie bogată în petrol de Canada și legătura cu Donald Trump
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă România va face parte din noul Consiliu pentru Pace al lui Trump
Recomandările redacţiei
Donald Trump și mai mulți lideri europeni
Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel...
Junior Centenar 2026. Foto Getty Images
Programul prin care statul sprijină economiile copiilor pe termen...
arbore mare taiat
Ministrul Mediului anunţă că au fost deschise două dosare penale după...
Demonstrație Rusia
Rusia are un deficit de forțe de ordine de până la 40%. Și așa...
Ultimele știri
Pensia de invaliditate în 2026: În ce condiții se acordă și cine are dreptul la indemnizație pentru însoțitor
Vaccinuri gratuite pentru copii în România. Calendarul complet al imunizărilor decontate de stat în 2026
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi, compania l-a concediat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Milionarul din România care s-a declarat 'sărac' în instanță ca să scape de pensia alimentară. Judecătorii...
Fanatik.ro
România a pierdut lupta cu Ungaria în clasamentul UEFA! Ce înseamnă, de fapt, eliminarea FCSB din Europa...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
O sumă de 6 milioane de euro, motivul pentru care PNL ar putea să-i retragă sprijinul premierului Bolojan...
Adevărul
Jocul periculos care poate declanșa un nou conflict major. Expert: „Șansele ca Iranul să treacă pragul...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
Universitățile de top din Moscova oferă bonusuri generoase studenților pentru a se înrola în armată
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN