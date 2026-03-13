Consiliul General al Capitalei a aprobat, vineri, proiectul conform căruia bucureștenii vor avea dreptul la facturi diminuate în cazul în care energia termică furnizată nu se încadrează în parametrii contractuali. Proiectul inițiat de grupurile PSD și PUSL, care modifică hotărârea CGMB 13/2023, a întrunit 40 de voturi „pentru” și 12 abțineri.

ACTUALIZARE Conform hotărârii adoptate, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov este împuternicită să demareze procedurile de actualizare a diagramei de reglaj pentru furnizarea energiei termice de către compania Termoenergetica.

Totodată, ADI Termoenergetica va verifica procedura privind modul în care se acordă despăgubiri utilizatorilor în cazul în care nu sunt respectate prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate sau la continuitatea serviciului.

Directorul general al companiei Termoenergetica, Adrian Teodorescu, a estimat în cadrul ședinței CGMB că actualizarea diagramei de reglaj ar putea fi realizată în cel puțin șase luni.

„Această diagramă de reglaj există. Ea trebuie actualizată, după caz. Actualizarea se face în funcție de numărul de blocuri anvelopate și de temperaturile exterioare constatate. Este o diagramă reglementată. Este o chestiune prevăzută de ANRE”, a spus acesta, citat de Agerpres.

El a explicat și situațiile în care, la deschiderea robinetului de apă caldă, fluxul este inițial rece. „Este o chestiune care ține de asociația de proprietari sau de locatari, de la caz la caz. Este nevoie de o pompă de recirculare pe instalația de contur a imobilului respectiv. Raportul contractual între Termoenergetica și asociație se încheie la subsolul blocului, la contor. Acel contor măsoară energia termică”.

Știrea inițială Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc vineri, de la ora 10:00, într-o şedinţă extraordinară convocată de grupurile PSD şi PUSL. Pe ordinea de zi a şedinţei figurează proiectul conform căruia bucureştenii vor avea dreptul la facturi diminuate în cazul în care energia termică furnizată nu se încadrează în parametrii contractuali.

Potrivit celei de-a doua propuneri, Primăria Sectorului 4 ar putea păstra în administrare o serie de bulevarde preluate anterior de la Primăria Capitalei, până la amortizarea investiţiilor realizate.

În debutul şedinţei ar urma să aibă loc depunerea jurământului pentru preluarea mandatului de consilier municipal de către Georgiana Diţă (REPER). Dacă Diță își va prelua mandatul, în CGMB va fi creată o majoritate de 28 de consilieri la 27, în favoarea lui Ciprian Ciucu, care se va bucura de susținerea grupurilor USR, PNL, REPER, PMP și Forța Dreptei, având cu un consilier mai mult decât grupurile PSD, PUSL și AUR care au doar 27 de consilieri. Trebuie subliniat că pentru proiecte propuse de primarul general care țin de urbanism și patrimoniu este nevoie de o majoritate calificată (două treimi, adica 37 de voturi în CGMB) și nu de una absolută, de 51% din voturi (28 de voturi în cadrul acestui Consiliul General). Bugetul poate fi adoptat doar cu majoritate absolută. Pentru proiecte mai simple, care nu implică patrimoniul sau bugetul, deciziile în CGMB pot fi adoptate cu majoritate simplă, adica majoritatea voturilor din numărul consilierilor prezenți la ședință.

Pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de azi ar putea fi introduse alte 35 de proiecte de hotărâre. Mare parte dintre acestea nu au ajuns să fie dezbătute în şedinţele CGMB anterioare, din cauza lipsei de cvorum.

Printre acestea se numără proiectul privind achiziţionarea de servicii de audit extern pentru evaluarea situaţiei financiare, operaţionale şi manageriale a STB şi a Companiei Municipale Termoenergetica. Proiectul a fost respins de CGMB pe 29 ianuarie.

Primăria Sectorului 1 va fi împuternicită să achiziţioneze mai multe imobile situate în bulevardul Bucureştii Noi nr. 245, pe malul Lacului Străuleşti, în vederea amenajării unei baze de agrement şi a unor spaţii verzi destinate realizării proiectului "Promenada Verde".

Consiliul General urmează să aprobe exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - şoseaua Pipera, în baza unei alte propuneri de pe ordinea de zi.

Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile ar urma să crească la 8 lei/mp, conform altui proiect de pe ordinea de zi. Acest tarif va fi înmulţit cu coeficientul zonei, care va fi: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D.

Administraţia Străzilor ar urma să încheie un parteneriat cu Asociaţia HaicuBicla, în vederea amplasării de mobilier urban specific deplasării cu bicicleta în zece locuri din Capitală. Potrivit proiectului, mobilierul va include staţii self-service, rasteluri sau suporturi, elemente uşoare de parcare.

Ordinea de zi ar putea fi suplimentată şi cu proiectul care reglementează mai strict utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice.

Un alt punct vizează consolidarea seismică şi creşterea eficienţei energetice pentru un bloc cu şase etaje din strada Domniţa Anastasia nr. 15. Lucrările vor fi finanţate prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, cu 27,5 milioane lei.

