Ciprian Ciucu: Nu îi spun eu lui Nicușor Dan ce să facă. Dacă vrea poze cu mine, pot să fac poze cu domnia sa

Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă se aşteaptă ca şeful statului să facă fotografii cu el, așa cum a făcut cu parlamentarul USR Cătălin Drulă. Ciucu a răspuns că nu îi spune preşedintelui ce să facă, dar că dacă Nicuşor Dan vrea, atunci este dispus să facă fotografii împreună.

„Nu îi spun preşedintelui ce să facă. Preşedintele are foarte mare legitimitate în această ţară. Este un om pe care îl respect, pentru că a scăpat ţara de extremism şi de izolare prin candidatura pe care a dus-o până la capăt. Nu îi dau eu preşedintelui Nicuşor Dan sfaturi”, a spus Ciprian Ciucu, luni seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

Ciucu a precizat că, dacă preşedintele îşi doreşte, poate să facă fotografii împreună, iar în plus este dispus să discute cu Nicuşor Dan despre problemele Bucureştiului.

„Nu am niciun fel de probleme - şi nu o spun cu aroganţă. Dacă vrea să fim într-un context în care să discutăm despre Bucureşti… Au rămas teme închise, precum referendumul, trebuie să îl ducem până la capăt. Bucureştiul nu are un Plan Urbanistic General, este un document strategic pentru acest oraş. Sunt multe teme pe care le pot discuta cu domnul Nicuşor Dan. Sunt teme pe care amândoi le înţelegem, pentru că am fost primari cinci ani, putem avea subiecte comune despre cum să meargă acest oraş”, a adăugat Ciucu.

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu fostul lider USR, Cătălin Drulă, la Palatul Cotroceni, la sfârșitul lunii iulie. Întrebat despre această întâlnire, președintele a spus că Drulă ar avea profil de primar al Capitalei.

