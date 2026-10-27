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Bruxelles-ul propune extinderea puterilor Frontex. Criticii avertizează: „Riscă să se transforme într-o versiune europeană a ICE”

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Henna Virkkunen and Magnus Brunner hold joint press conference in Brussels
Vicepreședinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen și comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, susțin o conferință de presă la Bruxelles privind consolidarea agenției Frontex și digitalizarea procedurilor de returnare. Foto: Profimedia
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Din articol
Preocupări privind supravegherea

Comisia Europeană a propus, marți, o extindere majoră a competențelor agenției UE pentru frontiere, Frontex, inclusiv acordarea capacității de a acționa dincolo de teritoriul UE, în urma asaltului masiv asupra exclavei spaniole Ceuta de astă-vară, informează Reuters.

Propunerea ar extinde semnificativ mandatul Frontex, oferind resurse suplimentare și împuternicind agenția să sprijine țările din afara UE în returnarea migranților în țările de origine.

Legislația propusă este o încercare de a face Frontex mai reactivă la sosirile la scară largă la frontierele UE, cum ar fi în Ceuta, pe coasta nord-africană, în contextul în care guvernele europene insistă asupra unor politici de migrație mai dure, în ciuda îngrijorărilor susținătorilor drepturilor omului cu privire la responsabilitate.

„Astăzi propunem ca Frontex să devină actorul central al UE în materie de returnări”, a declarat reporterilor Magnus Brunner, comisar pentru Afaceri interne și Migrație.

„Va putea acționa mai rapid, cu o forță de reacție rapidă care se poate desfășura în 24 de ore și poate identifica riscurile din timp, înainte ca un eveniment să devină o criză”, a adăugat Brunner.

Preocupări privind supravegherea

Însă, deși propunerea ar extinde semnificativ rolul Frontex, ar restrânge și domeniul de aplicare al organismului său intern de supraveghere a drepturilor omului, plângerile fiind trimise autorităților naționale pentru soluționare.

Propunerea vine în contextul în care statele membre se concentrează din ce în ce mai mult pe repatrieri, argumentând că prea mulți migranți cărora li s-a ordonat să părăsească blocul comunitar rămân, în cele din urmă.

Deși sosirile neregulamentare au scăzut, sosirea a peste 72.000 de persoane din Maroc în Ceuta la sfârșitul lunii iulie, majoritatea plecând ulterior, a reaprins dezbaterea privind regulile UE în materie de migrație și a fost citată de mai multe state membre ca dovadă a necesității unor instrumente mai puternice.

Planul prevede extinderea treptată a corpului permanent al Frontex la 30.000 de ofițeri prin crearea unei noi „rezerve europene pentru frontiere și returnare” de 17.000 de ofițeri, care ar rămâne la dispoziția statelor membre și ar putea fi desfășurați atunci când este nevoie, a precizat Comisia într-un comunicat.

Propunerea ar crea un nou Centru UE de Coordonare a Returnărilor în cadrul Frontex și ar extinde rolul agenției în întregul proces de deportare, de la consiliere pentru returnarea voluntară până la organizarea returnărilor și sprijin pentru reintegrare, se mai arată în comunicat.

Propunerea ar urma, de asemenea, să creeze un nou centru de monitorizare online pentru a urmări evoluțiile legate de frontiere pe platformele sociale și pentru a sprijini acțiunile împotriva conținutului legat de riscurile de securitate la frontiere.

Propunerea a fost întâmpinată cu critici din partea grupurilor pentru drepturile omului și a legislatorilor

„Comisia se adresează populismului și extremei drepte în materie de migrație”, a declarat Tineke Strik, o europarlamentară olandeză din grupul Verzilor/ALE.

„Avem nevoie de o abordare bazată pe drepturile omului în ceea ce privește gestionarea frontierelor, iar Frontex joacă un rol cheie. În schimb, Comisia riscă să transforme Frontex într-o versiune europeană a ICE”, a spus ea.

Editor : Ș.R.

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