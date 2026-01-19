Live TV

Foto Comandantul suprem al forţelor aliate NATO, în vizită la București. Ce a discutat generalul american cu ministrul Apărării

Data publicării:
Alexus G. Grynkewich radu miruta nato ministerul apararii
Foto: Radu Miruță/ Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, l-a primit luni pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate NATO, el declarând că România rămâne un pilon de stabilitate la graniţa estică a NATO iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianţei este esenţial. 

„Astăzi, la Ministerul Apărării Naţionale, l-am primit într-o întâlnire oficială pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, general în armata SUA. Discuţiile au vizat consolidarea cooperării strategice dintre România, NATO şi partenerul strategic american, într-un context de securitate regională tot mai complex”, scrie ministrul pe Facebook. 

El arată că au abordat subiecte esenţiale precum întărirea Flancului Estic al Alianţei, creşterea capacităţilor de descurajare şi apărare, precum şi adaptarea la noile tipuri de ameninţări hibride, în special cele din zona războiului electronic şi cibernetic. 

Radu Miruţă menţionează că „România rămâne un pilon de stabilitate la graniţa estică a NATO, iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianţei este esenţial pentru a asigura securitatea cetăţenilor noştri şi a întregii regiuni”.  

„Investiţiile în capabilităţi moderne, interoperabilitatea şi pregătirea comună sunt cheia unui răspuns eficient la provocările actuale şi viitoare. Securitatea nu este doar o obligaţie, ci o responsabilitate comună, construită prin parteneriate solide şi decizii strategice asumate”, mai afirmă Miruţă. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Digi Sport
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Tusk, Keir Starmer, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Friedrich Merz
„America lui Trump nu mai este un partener de încredere”. Europa vrea să creeze un NATO fără SUA
ID330428_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Armata României crește numărul militarilor la granița cu Ucraina. Ministrul Apărării: „Există riscul să vedem drone în zonele locuite”
bolojan general american
Bolojan și șeful NATO în Europa au discutat despre întărirea apărării României pe Flancul Estic
nicusor dan Alexus G. Grynkewich
Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan
radu-miruta
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că s-ar înscrie în armata voluntară, dacă i-ar permite programul: „Da, m-aș duce”
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Ilie Bolojan propune angajarea răspunderii în 29 ianuarie, pentru...
How,Will,Donald,Trump,Redraw,The,Economic,Map,Of,The
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de...
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Bugetul de stat pe 2026, în linie dreaptă. Alexandru Nazare: „La...
Rumen Radev
Rumen Radev demisionează din funcția de președinte al Bulgariei
Ultimele știri
Rolul moral al Americii, pus sub semnul întrebării. Trei arhiepiscopi catolici americani critică dur politica externă a Washingtonului
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a falsificat CV-ul. Condamnarea este definitivă
Guvernul german a schimbat subvențiile pentru autovehiculele electrice. Ajutorul acordat acum la cumpărarea unui EV
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
DOLIU în televiziune! A murit jurnalista Monica Tripon
Fanatik.ro
„Febra văii”, boala invizibilă din aer care se răspândește rapid și poate provoca meningită și deces...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Revenire surpriză la FCSB! Anunțul de ultimă oră
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Cum şi-a primit Marea Neagră numele: i se spunea „Marea Primitoare” în trecut
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”