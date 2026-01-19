Ministrul Apărării, Radu Miruţă, l-a primit luni pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate NATO, el declarând că România rămâne un pilon de stabilitate la graniţa estică a NATO iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianţei este esenţial.

„Astăzi, la Ministerul Apărării Naţionale, l-am primit într-o întâlnire oficială pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, general în armata SUA. Discuţiile au vizat consolidarea cooperării strategice dintre România, NATO şi partenerul strategic american, într-un context de securitate regională tot mai complex”, scrie ministrul pe Facebook.

El arată că au abordat subiecte esenţiale precum întărirea Flancului Estic al Alianţei, creşterea capacităţilor de descurajare şi apărare, precum şi adaptarea la noile tipuri de ameninţări hibride, în special cele din zona războiului electronic şi cibernetic.

Radu Miruţă menţionează că „România rămâne un pilon de stabilitate la graniţa estică a NATO, iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianţei este esenţial pentru a asigura securitatea cetăţenilor noştri şi a întregii regiuni”.

„Investiţiile în capabilităţi moderne, interoperabilitatea şi pregătirea comună sunt cheia unui răspuns eficient la provocările actuale şi viitoare. Securitatea nu este doar o obligaţie, ci o responsabilitate comună, construită prin parteneriate solide şi decizii strategice asumate”, mai afirmă Miruţă.

