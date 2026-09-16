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Fost ministru al Agriculturii, întrebat dacă ar consuma carne de la o oaie bolnavă și nevaccinată: „Da. Nu afectează sănătatea”

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florin barbu face declaratii
Florin Barbu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul ministru Agriculturii, Florin Barbu, spune că ar consuma carne provenită de la o oaie despre care știe că e bolnavă și nevaccinată. El a explicat că oile sunt testate înainte de a fi sacrificate și, prin urmare, nu există niciun pericol. Declarația fostului ministru vine în contextul scandalului declanșat de interzicerea exporturilor de ovine în UE, dar și în țări terțe.

Reporter: Aș vrea să vă întreb, în calitate de simplu cetațean, dumneavoastră ați mânca carne de la o oaie despre care stiți că e bolnavă și nevaccinată?

Florin Barbu, fost ministru al Agriculturii: Da. Nu afectează sănătatea.

Reporter: Chiar dacă știți că e bolnavă?

Florin Barbu, fost ministru al Agriculturii: Dacă nu afectează sănătatea.

Reporter: De unde știți că nu afectează sănătatea, dacă e bolnavă și nevaccinată?

Florin Barbu, fost ministru al Agriculturii: Pentru că e testată înainte să fie sacrificată în abator.

Deputatul PSD a declarat că Uniunea Europeană nu are atribuţii în ceea ce priveşte comerţul României cu state terţe, iar exportul de animale vii ar putea fi reluat în aceste ţări dacă premierul interimar Ilie Bolojan îşi asumă această decizie. Fostul ministru al Agriculturii a afirmat că protestul fermierilor este unul "corect" şi "legitim".

„Vreau să îi atrag atenţia premierului demis Bolojan că de mâine, printr-o asumare politică, exportul de animale vii către ţările terţe poate fi realizat. Pentru că acea decizie (a Comisiei Europene), dacă era citită cu atenţie de către juriştii, de către consultanţii pe care îi are domnul Bolojan, nu există sancţiune dată României, dacă exportul către ţările terţe era realizat în continuare, după acea decizie din 17 iunie”, a explicat Barbu, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Florin Barbu i-a reproşat lui Ilie Bolojan că nu a fost preocupat de continuarea exporturilor şi ar fi vrut "să îngroape" agricultura României, în contextul în care pierderile fermierilor din sectorul ovin au fost foarte mari.

„Vocea fermierilor trebuie ascultată. Vocea fermierilor nu poate fi astupată de nişte huligani care nu au nicio treabă cu oieritul din România. În al doilea rând, înţeleg nemulţumirea fermierilor români din sectorul ovin. Bolojan, premierul demis, i-a lăsat de izbelişte. Încă din iunie, de când Comisia Europeană a emis acel document prin care interzice exporturile de animale vii din România către UE, dar şi către ţări terţe, acea decizie, din punctul meu de vedere şi din analiza juridică pe care am făcut-o, este ilegală", a susţinut social-democratul, citat de Agerpres.

Potrivit deputatului PSD, România a încheiat numeroase protocoale tehnice în vederea exportului de animale vii cu ţări terţe.

„Sunt anumite contracte încheiate între fermierii români şi fermierii din ţările terţe. Cine va plăti acele despăgubiri, pe acele contracte neonorate de fermierii români? Cred că obligaţia premierului demis Bolojan era să meargă la Comisia Europeană, pentru că în momentul de faţă, nu vreau să ţin apărarea şefului ANSVSA, dar la nivel de negociere, la nivel de comisar, la nivel de preşedinte de Comisie Europeană, singurul care poate negocia această decizie este premierul Bolojan", a arătat el.

În opinia parlamentarului PSD, ar exista "un plan de a distruge agricultura" din România. Fermierii români "au fost abandonaţi", în ciuda promisiunilor făcute în urmă cu o lună de către reprezentanţii Guvernului, a spus el.

Florin Barbu a susţinut, de asemenea, că ministrul interimar Dragoş Pîslaru şi-ar dori ca toate fondurile europene dedicate dezvoltării Agriculturii să fie gestionate, începând din 2028, de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Acest lucru ar fi "un dezastru" pentru fermieri români, a menţionat reprezentantul PSD.

„Am auzit declaraţii ale domnului Pîslaru prin care spunea că PSD a deţinut portofoliul Ministerului Agriculturii în ultimii cinci ani. Aşa este. Dar să nu uităm că în anii 2023 - 2025 exportul de animale vii a crescut foarte mult. Vorbim de aproape 500 de milioane de euro. Vreau să îl întreb pe domnul Pîslaru, care habar n-are cu Agricultura, de ce în momentul de faţă, dacă acest minister nu mai este condus de un ministru al PSD, exportul de ovine este blocat", a transmis Barbu.

Deputatul a completat că "distrugerea" sectorului zootehnic poate afecta şi fabricile de procesare care ar urma să fie finalizate peste doi ani şi în care s-au investit două miliarde de euro.

Florin Barbu a subliniat importanţa învestirii unui Guvern cu puteri depline, având în vedere că există "foarte multe probleme" în Agricultură. Noul Guvern ar trebui să negocieze cu Comisia Europeană acordarea ajutoarelor de stat şi a fondurilor necesare fermierilor români, a indicat el.

"(Bolojan) putea veni cu sprijin suplimentar pentru fermierii români. Acum o lună le-a promis fermierilor români că va plăti despăgubirile din anul 2025 la secetă. Nici până în momentul de faţă aceşti bani nu au fost puşi din fondul de rezervă pentru a plăti despăgubirile fermierilor români", a evidenţiat fostul ministru al Agriculturii.

Editor : A.P.

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