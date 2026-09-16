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Fostul președinte Hashim Thaci a fost condamnat de Tribunalul pentru Kosovo la 25 de ani de închisoare pentru crime de război

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Kosovo President Thaci Meets With Angela Merkel
Hashim Thaci Foto: GettyImages
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Fostul preşedinte kosovar Hashim Thaci a fost găsit vinovat de crime de război miercuri, de către tribunalul special pentru Kosovo creat la Haga, relatează focus.de.

În vârstă de 58 de ani, Thaci a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru fapte precum omor, tortură şi detenţie ilegală, comise în calitate de comandant al Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK), grupare de gherilă dominată de etnici albanezi, în timpul secesiunii violente a teritoriului de Serbia în anii 1990.

Tribunalul l-a găsit vinovat de uciderea a 96 de oponenți politici și presupuși colaboratori ai forțelor de securitate sârbe în timpul conflictului, luptând în numele Armatei de Eliberare a Kosovo. Thaci a negat toate acuzațiile.

De asemenea, el a fost condamnat pentru detenţia ilegală şi arbitrară a 385 de persoane, torturarea a 303 persoane şi rele tratamente aplicate unui număr de aproximativ 50 de persoane.

Instanţa a precizat că Thaci "a participat activ la comiterea unor infracţiuni şi le-a încurajat".

Fostul preşedinte a negat toate acuzaţiile. El poate ataca verdictul în apel.

"Camera vă condamnă la o singură pedeapsă de 25 de ani de închisoare, din care se deduce perioada de detenţie deja executată", a declarat preşedintele tribunalului, Charles Smith, în timpul citirii verdictului.

"Amploarea şi natura crimelor comise au fost extrem de grave", a mai spus judecătorul.

"Aşa-zisele informaţii secrete pe baza cărora multe dintre aceste victime au fost arestate, închise şi ucise nu erau altceva decât zvonuri neverificate. Pe baza acestor informaţii, victimele au fost etichetate drept spioni şi colaboratori şi supuse unor tratamente violente", a adăugat el.

Thaci, îmbrăcat într-un costum închis la culoare, cămaşă albă şi cravată, a ascultat impasibil verdictul.

La mai bine de trei ani de la începerea acestui proces în primă instanţă, Camerele Specializate privind Kosovo l-au găsit vinovat pe Thaci de crimele comise de UCK în timpul războiului împotriva forţelor sârbe şi imediat după aceea, în 1998 şi 1999.

Preşedinte al Kosovo la momentul inculpării sale din noiembrie 2020, Thaci a demisionat şi s-a predat la Haga, unde a fost plasat în detenţie.

În timpul procesului, acuzarea a invocat crime, tortură, persecuţii şi detenţii ilegale de persoane în tabere din Kosovo şi nordul Albaniei.

Aceste fapte au fost comise de membri ai UCK împotriva a sute de civili, între care sârbi, romi şi albanezi kosovari consideraţi oponenţi politici, conform rechizitoriului.

Aproximativ 13.000 de persoane au fost ucise în conflictul din Kosovo, dintre care 11.000 de albanezi kosovari, în majoritate civili. Războiul s-a încheiat cu o campanie de bombardamente NATO care a forţat forţele sârbe să se retragă de pe acest teritoriu.

Pentru majoritatea locuitorilor kosovari de origine albaneză, Hashim Thaci şi UCK sunt simboluri ale luptei pentru independenţă faţă de Serbia.

Editor : M.C

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