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Un polițist din Pitești a fost reținut de DIICOT după ce ar fi exploatat o femeie. Victima ar fi fost obligată să se prostitueze

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ofiteri diicot
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Un agent de poliție în vârstă de 34 de ani din Pitești a fost reținut de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), fiind acuzat de trafic de persoane și proxenetism. Procurorii spun că polițistul ar fi exploatat sexual o victimă, pe care a obligat-o să se prostitueze în Marea Britanie și în România.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în cursul anului 2023, prin inducere în eroare, folosind metoda "loverboy", inculpatul a recrutat, în scopul exploatării sexuale, o persoană vătămată pe care a obligat-o să practice prostituția pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii, dar și în România”, potrivit DIICOT.

Procurorii mai arată că polițistul plătea „diverse sume de bani pentru postarea anunțurilor prin care persoana vătămată își oferea serviciile sexuale” și că își însușea o parte din sumele produse de victimă.

La percheziții, DIICOT a ridicat sume de bani în lei și euro, dar și bunuri și înscrisuri ce vor fi folosite ca probe în cadrul urmăririi penale.

Polițistul urmează să afle pe parcursul zilei de 16 septembrie dacă va fi arestat preventiv.

Editor : M.G.

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