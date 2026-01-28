Ilie Bolojan a declarat că, spre deosebire de Bulgaria, România nu îndeplinește încă criteriile necesare pentru intrarea în zona euro, principalul obstacol fiind deficitul bugetar ridicat care ar trebuie să fie sub 3% pentru a aderare. Ținta de deficit pentru acest an este de 6,2-6,3% și ar fi bine ca forțele politice din țara noastră să cadă de acord, la alegerile parlamentare din 2028, ca aderarea la zona euro să fie o prioritate, a adăugat premierul.

„În ceea ce privește aderarea României la zona euro, Bulgaria îndeplinește condițiile legate de componenta de deficit. Așa cum știți, România a avut în acești ani niște deficite foarte mari. Până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu e pe agendă. Suntem într-o situație în care ne reducem deficitele. Ținta pe anul acesta este de aproximativ 6,2 - 6,3% și ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3% până în 2030.

Consider că această temă legată de aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază în România la alegerile parlamentare din 2028, când forțele politice ar putea să cadă pe un acord, așa cum s-a căzut în anii anteriori atunci când am aderat la Uniunea Europeană sau la NATO, asupra acestei priorități de a adera la țările din UE”, a explicat Ilie Bolojan, întrebat când vrea România să adere la zona euro și, dacă Moldova ar fuziona cu România, ar deveni și Moldova parte a zonei euro, într-o conferință comună de presă cu Friedrich Merz, cancelarul Germania, susținută miercuri la Berlin.

La a doua parte a întrebării privind unirea României cu Moldova și automat o aderare la zona euro a celor două, șeful Guvernului a vorbit numai despre parcursul european și aderarea Republicii Moldova la UE.

„În ceea ce privește relația cu Republica Moldova, pentru România această relație este una specială. În condițiile în care s-ar deschide negocierile cu UE pentru aderare, consider că ar fi cel mai mare câștig pentru Republica Moldova, o țară care și în ultimele alegeri și-a dovedit vocația proeuropeană și se cuvine să-i mulțumesc domnului cancelar pentru prezența la Chișinău, la un miting important înainte de alegeri când a transmis, inclusiv prin prezența acolo, sprijinul Germaniei pentru această aspirație a cetățenilor Republicii Moldova”, a mai spus Bolojan.

Editor : Ana Petrescu