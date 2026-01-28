Live TV

De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului Bolojan privind aderarea la zona euro

Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
Ilie Bolojan, vizită în Germania.

Ilie Bolojan a declarat că, spre deosebire de Bulgaria, România nu îndeplinește încă criteriile necesare pentru intrarea în zona euro, principalul obstacol fiind deficitul bugetar ridicat care ar trebuie să fie sub 3% pentru a aderare. Ținta de deficit pentru acest an este de 6,2-6,3% și ar fi bine ca forțele politice din țara noastră să cadă de acord, la alegerile parlamentare din 2028, ca aderarea la zona euro să fie o prioritate, a adăugat premierul.

„În ceea ce privește aderarea României la zona euro, Bulgaria îndeplinește condițiile legate de componenta de deficit. Așa cum știți, România a avut în acești ani niște deficite foarte mari. Până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu e pe agendă. Suntem într-o situație în care ne reducem deficitele. Ținta pe anul acesta este de aproximativ 6,2 - 6,3% și ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3% până în 2030.

Consider că această temă legată de aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază în România la alegerile parlamentare din 2028, când forțele politice ar putea să cadă pe un acord, așa cum s-a căzut în anii anteriori atunci când am aderat la Uniunea Europeană sau la NATO, asupra acestei priorități de a adera la țările din UE”, a explicat Ilie Bolojan, întrebat când vrea România să adere la zona euro și, dacă Moldova ar fuziona cu România, ar deveni și Moldova parte a zonei euro, într-o conferință comună de presă cu Friedrich Merz, cancelarul Germania, susținută miercuri la Berlin.

La a doua parte a întrebării privind unirea României cu Moldova și automat o aderare la zona euro a celor două, șeful Guvernului a vorbit numai despre parcursul european și aderarea Republicii Moldova la UE.

„În ceea ce privește relația cu Republica Moldova, pentru România această relație este una specială. În condițiile în care s-ar deschide negocierile cu UE pentru aderare, consider că ar fi cel mai mare câștig pentru Republica Moldova, o țară care și în ultimele alegeri și-a dovedit vocația proeuropeană și se cuvine să-i mulțumesc domnului cancelar pentru prezența la Chișinău, la un miting important înainte de alegeri când a transmis, inclusiv prin prezența acolo, sprijinul Germaniei pentru această aspirație a cetățenilor Republicii Moldova”, a mai spus Bolojan.

