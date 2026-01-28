Situația din Sicilia, unde o uriașă alunecare de teren riscă să distrugă un oraș, îi îngrijorează inclusiv pe românii din regiune. Unul dintre ei a povestit pentru Digi24 cum arată lucrurile acolo. Trăiește de peste 20 de ani în Italia și crede că autoritățile nu au luat măsuri pentru a preveni dezastrul. Semne erau la tot pasul, susține el, ceea ce confirmă acuzațiile repetate în ultimele zile de oamenii din localitatea respectivă.

„Cu 18 ani în urmă, lucram la târguri cu haine și mergeam pentru că joia era mercato, piață în oraș. Vă spun cum urcam de la Gela, pe stradă, tot timpul era alunecare de teren, se rupea strada, și tot timpul erau în construcții. Ridicau ziduri să oprească alunecările. Eu vă spun că problema asta nu e de acum, eu vă povestesc de 18 ani, dar cred că e de mai mult timp.

Ar mai fi fost o alunecare din asta de teren în 1997, dar nu au luat nicio măsură, au tot anunțat autoritățile și nu le-a păsat, acum s-au trezit în mijlocul problemei. Sunt, sunt români, dar foarte puțini că în ultimii ani au mai plecat, nu știu dacă e cineva care ar sta acolo unde alunecă pământul”, a declarat Niță Mihăiță, un român stabilit în Italia.

Remintim că un întreg oraș este în pericol să dispară în Italia, din cauza unei uriașe alunecări de teren. E vorba de oraşul sicilian Niscemi, unde o imensă falie a apărut pe o distanță de patru kilometri, iar geologii spun că pământul continuă să se miște. Nimeni nu este în siguranță și ar putea urma și alte evacuări.

Cu aproximativ 25.000 de locuitori din zona de centru-sud a Siciliei, în provincia Caltanissetta, orașul Niscemi este situat pe un platou care, potrivit autorităţilor, se prăbuşeşte treptat spre câmpia de mai jos.

Clădirile au rămas suspendate deasupra prăpastiei după ce porţiuni mari din versant s-au prăbuşit. O maşină a rămas cu partea din faţă în prăpastie.

„Să fim clari: există case chiar la marginea alunecării de teren, care sunt acum de nelocuit”, a declarat şeful protecţiei civile Fabio Ciciliano reporterilor, precizând că locuitorii din zonele afectate vor fi relocaţi permanent.

„Odată ce apa s-a scurs şi secţiunea în mişcare s-a oprit sau a încetinit, se va face o evaluare mai precisă, dar alunecarea de teren este încă activă”, a avertizat el.

Stare de urgență în sudul Italiei. Mii de evacuări

Luni, guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni a declarat stare de urgenţă în Sicilia, Sardinia şi Calabria, cele trei regiuni din sudul ţării afectate de furtuna violentă de săptămâna trecută.

Fenomenele meteorologice extreme au devenit mai frecvente în Italia în ultimii ani. Inundaţiile au devastat oraşe din toată ţara, ucigând zeci de oameni şi amplificând riscurile de alunecări de teren şi inundaţii chiar şi în zone care, din punct de vedere istoric, erau mai puţin expuse.

Administraţia a alocat 100 de milioane de euro pentru nevoile iniţiale ale zonelor cele mai afectate de recenta furtună. Însă autorităţile locale estimează pagubele la peste 1 miliard de euro, după ce vântul puternic şi valurile au împins marea în interiorul continentului, copleşind consolidările de coastă şi distrugând case şi magazine.

În Niscemi, evacuările bruşte au alimentat anxietatea şi furia locuitorilor, unii dintre ei reproşând autorităţilor că nu au luat măsuri după alunecări de teren anterioare.

Casele aflate în primii treizeci de metri de la marginea alunecării de teren nu vor mai putea fi recuperate şi nici accesate, nici măcar în cele zece minute acordate de pompieri localnicilor pentru a recupera lucrurile esenţiale. 1.500 de persoane au rămas fără adăpost în câteva ore, ameninţate de alunecarea de teren care se întinde pe mai bine de patru kilometri.

În acest moment, este imposibil să se facă o estimare reală a pagubelor. Casele aflate la marginea alunecării de teren, chiar dacă par intacte, nu pot fi recuperate. Situaţia este critică, întregul deal alunecă spre câmpia Gela.

Și Sardinia a fost grav afectată. Marea a avansat cu aproximativ 100 de metri în interiorul uscatului. Iar în Calabria, una dintre cele mai puțin dezvoltate zone ale Italiei, furtuna a produs daune majore activității agricole, cu urmări grave pentru economia rurală de acolo.

Furie și disperare

„Ruşine să vă fie, nu avem nevoie de discursuri, avem nevoie de ajutor real”, au strigat oamenii adunaţi în piaţa oraşului, în timp ce asigurările guvernului regional nu păreau să fie suficiente.

„Toată lumea va avea din nou o casă”, a spus guvernatorul sicilian Renato Schifani.

Cu toate acestea, există persoane care încă aşteaptă despăgubiri pentru o alunecare de teren din 1997: „Unde s-au dus banii de atunci? Încă aşteptăm”, strigă Giuseppa Puzzo, care locuieşte într-o locuinţă socială.

Acum, preşedintele Adunării Regionale Siciliene, Gaetano Galvagno, a anunţat o contribuţie de stat de până la 900 de euro pe lună pentru cei care şi-au pierdut locuinţele. „Evaluăm care parte a oraşului ar putea fi utilizată pentru relocarea locuinţelor inaccesibile”, spune primarul din Niscemi, Massimiliano Conti. „Nu excludem închirierea de locuinţe şi construirea de case noi”, a menţionat el.

