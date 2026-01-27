Live TV

Premierul Bolojan s-a întâlnit la Berlin cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei

ilie bolojan si radu miruta la o intalnire de lucru
Foto: gov.ro
Cooperare în industria de apărare Educație pentru forţa de muncă

Prim-ministrul Ilie Bolojan şi-a început marţi vizita oficială de două zile la Berlin, printr-o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei (DIHK). Premierul a anunțat interesul României de a atrage noi investiţii germane.

În cadrul discuţiilor, premierul român a subliniat importanţa relaţiei economice româno-germane, arătând că Germania este de mai mulţi ani cel mai important partener comercial al României şi principalul investitor străin în economia românească, potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis marți.

Totodată, prim-ministrul a arătat că România rămâne interesată de atragerea de noi investiţii germane, într-un cadru economic stabil şi predictibil.

În acest context, s-a discutat despre extinderea şi diversificarea investiţiilor germane în sectoare cu valoare adăugată ridicată, precum „infrastructura, energia, agricultura şi industria alimentară, cercetarea şi inovarea”.

„Discuţiile au vizat şi extinderea accesului companiilor româneşti pe piaţa germană şi în alte state din reţeaua de camere de comerţ coordonată de DIHK, prezentă în peste 90 de ţări. Partea română şi-a exprimat interesul pentru promovarea mai activă a produselor româneşti în Germania, precum şi pentru implicarea firmelor româneşti în proiecte de modernizare şi extindere a infrastructurii”, se arată în comunicatul citat.

Cooperare în industria de apărare

Reprezentanţii DIHK au evidenţiat rolul reţelei internaţionale de camere de comerţ în facilitarea cooperării dintre companiile româneşti şi germane şi au arătat deschiderea pentru dezvoltarea de noi parteneriate economice, în contextul noilor politici comerciale europene, precizează sursa citată.

Un alt capitol al discuţiilor a fost dedicat cooperării în domeniul apărării şi al securităţii regionale.

„Partea germană a apreciat rolul României în menţinerea stabilităţii regionale, precum şi apropierea de poziţii dintre România şi Germania în plan politic, economic şi de apărare. Cooperarea în industria de apărare, inclusiv prin programul SAFE, a fost analizată atât din perspectiva achiziţiilor comune, cât şi a producţiei. Colaborarea cu companii germane din domeniu, precum Rheinmetall, a fost menţionată ca oportunitate pentru transfer de tehnologie şi pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie şi dotare ale Armatei României”, se mai arată în comunicat.

Educație pentru forţa de muncă

Un alt subiect important a vizat pregătirea şi calificarea forţei de muncă.

Potrivit sursei citate, a fost apreciată contribuţia companiilor germane şi a Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane în dezvoltarea educaţiei duale şi a programelor de formare profesională, precum şi interesul pentru extinderea acestora în domenii precum industria, energia şi apărarea.

În plan economic, partea română a prezentat măsurile adoptate pentru creşterea veniturilor bugetare, reducerea cheltuielilor publice şi prioritizarea investiţiilor, în contextul eforturilor de reducere a deficitului bugetar, cu menţinerea unui climat favorabil investiţiilor.

În acelaşi context, partea germană a apreciat progresele realizate de România în procesul de aderare la OCDE, sprijinit constant de DIHK prin reţeaua sa de camere de comerţ.

Din delegaţia care îl însoţeşte pe premierul Bolojan în vizita pe care o efectuează în Germania fac parte deputatul Ovidiu Ganţ, viceprim-ministrul, Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, secretarul de stat în Cancelaria Prim-ministrului, Dragoş Hotea, şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului, Raul Gutin.

Editor : B.P.

