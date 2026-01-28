PSD insistă că nu va susține tăierile din administrație fără măsuri de relansare economică: „Cele două nu trebuie separate”

PSD a transmis, miercuri, că va susține reforma administrației, adică tăierile de posturi și cheltuieli din primării, doar dacă va fi adoptată la pachet cu măsuri de relansare economică. Declarația vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan și-ar fi dorit ca cele două pachete să fie adoptate separat.

„PSD îşi afirmă decizia fermă de a susţine în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administraţie DOAR dacă va fi însoţit de măsurile PSD pentru stimularea economiei naţionale. Cele două componente nu pot şi nu trebuie separate”, a transmis, miercuri, PSD, într-un comunicat.

Social-democrații susțin că, în prezent, s-a ajuns la un consens în Coaliție cu privire la necesitatea unor măsuri de sprijin economic. „Rămâne însă de neînţeles opoziţia anterioară a unor parteneri faţă de soluţiile PSD, deşi din perspectiva doctrinei lor politice ar fi trebuit să rezoneze cu o reformă care susţine mediul de afaceri”, mai transmite formațiunea.

Cu o zi în urmă, premierul Ilie Bolojan a declarat că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administraţiei locale şi centrale şi privind măsurile de redresare economică. Șeful Executivului a vorbit despre posibilitatea de a adopta separat cele două pachete, fie prin asumarea răspunderii în Parlament, fie prin ordonanțe de urgență. Tot marți, Bolojan a înaintat inclusiv scenariul unui guvern minoritar.

La scurt timp după declarația sa, a reacționat numărul doi din PSD, secretarul general al partidului, amenințându-l pe premier cu moțiune de cenzură. Claudiu Manda i-a atras atenția lui Bolojan că un premier nu poate fi nominalizat din nou dacă guvernul său pică prin moțiune de cenzură și a insistat ca pachetul cu măsuri economice, dar și cel cu tăierile din administrație să fie aprobate în același timp.

Citește și: Cum se desfășoară ședințele Coaliției. Bolojan: „Când cineva se uită la ce se declară în public ar crede că ne-am scos ochii acolo”

Editor : A.G.