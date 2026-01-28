Live TV

PSD insistă că nu va susține tăierile din administrație fără măsuri de relansare economică: „Cele două nu trebuie separate”

Data publicării:
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
Sorin Grindeanu / Sursă: Captură Digi24

PSD a transmis, miercuri, că va susține reforma administrației, adică tăierile de posturi și cheltuieli din primării, doar dacă va fi adoptată la pachet cu măsuri de relansare economică. Declarația vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan și-ar fi dorit ca cele două pachete să fie adoptate separat. 

„PSD îşi afirmă decizia fermă de a susţine în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administraţie DOAR dacă va fi însoţit de măsurile PSD pentru stimularea economiei naţionale. Cele două componente nu pot şi nu trebuie separate”, a transmis, miercuri, PSD, într-un comunicat.

Social-democrații susțin că, în prezent, s-a ajuns la un consens în Coaliție cu privire la necesitatea unor măsuri de sprijin economic. „Rămâne însă de neînţeles opoziţia anterioară a unor parteneri faţă de soluţiile PSD, deşi din perspectiva doctrinei lor politice ar fi trebuit să rezoneze cu o reformă care susţine mediul de afaceri”, mai transmite formațiunea. 

Cu o zi în urmă, premierul Ilie Bolojan a declarat că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administraţiei locale şi centrale şi privind măsurile de redresare economică. Șeful Executivului a vorbit despre posibilitatea de a adopta separat cele două pachete, fie prin asumarea răspunderii în Parlament, fie prin ordonanțe de urgență. Tot marți, Bolojan a înaintat inclusiv scenariul unui guvern minoritar. 

La scurt timp după declarația sa, a reacționat numărul doi din PSD, secretarul general al partidului, amenințându-l pe premier cu moțiune de cenzură. Claudiu Manda i-a atras atenția lui Bolojan că un premier nu poate fi nominalizat din nou dacă guvernul său pică prin moțiune de cenzură și a insistat ca pachetul cu măsuri economice, dar și cel cu tăierile din administrație să fie aprobate în același timp.

Citește și: Cum se desfășoară ședințele Coaliției. Bolojan: „Când cineva se uită la ce se declară în public ar crede că ne-am scos ochii acolo”

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
accident tm
4
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur...
sisteme de apărare antiaeriană S-300 în Rusia
5
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bolojan
Ilie Bolojan se întâlnește, astăzi, cu Friedrich Merz, la Berlin. Cine face parte din delegația care îl însoțește pe premier
bani-lei-shutterstock
Încă o primărie din țară anunță că reduce taxele locale. De ce vrea edilul impozite mai mici pe mașini: „Fenomenul s-a mai întâmplat”
ilie bolojan si radu miruta la o intalnire de lucru
Premierul Bolojan s-a întâlnit la Berlin cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei
Claudiu Manda
Numărul doi din PSD îl amenință pe Bolojan cu moțiune de cenzură după scenariul unui guvern minoritar. Manda: „Guvernăm sau...?”
Screenshot 2026-01-27 at 15.06.31
Ceartă între fostul și actualul ministru al Fondurilor Europene. Pîslaru: „S-a făcut rahatul praf”. Câciu: „Hoțul strigă hoții”
Recomandările redacţiei
Ukraine and Russia Conflict. Pawns on the map.
Soluția Kosovo. De ce războiul din Ucraina și-ar putea găsi...
photo-collage.png (55)
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de...
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Lingușeala lui Mark Rutte față de Donald Trump pune NATO la încercare...
pădure baile felix
Tăieri ilegale în pădurea din Băile Felix. Garda Forestieră face...
Ultimele știri
Premierul slovac Fico le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Tehnică și vehicule militare pe șoselele din București. Forţele Terestre Române anunţă deplasări pentru un exercițiu
Cooperarea lui Delcy Rodriguez cu administrația Trump pe tema ruperii relațiilor cu adversarii SUA, pusă sub semnul întrebării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Cât ar putea crește prețul gazelor de la 1 aprilie, dacă se elimină plafonarea. Tabel cu prețurile estimate
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Benicio del Toro, la un pas să nu joace în One Battle After Another, filmul în care a făcut un super rol: "Au...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...