CNSC a respins, pe fond, contestaţia la contractul pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii. Investiția este finanţată prin SAFE

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a respins miercuri, pe fond, o contestaţie depusă pe 13 ianuarie 2026 la documentaţia de atribuire pentru contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca) - Iaşi - Ungheni, obiectiv finanţat prin Programul SAFE.

Decizia CNSC validează, astfel, caracterul obligatoriu al documentaţiei de atribuire exact în forma în care CNIR a elaborat-o, iar procedura îşi urmează etapele de evaluare, se arată într-un comunicat al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere.

Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4, între DN 24 (Iaşi) şi Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova a fost publicată în SEAP în data de 31 decembrie 2025.

Luni, 26 ianuarie 2026, conform termenului stabilit, au fost deschise ofertele, opt asocieri şi companii depunând oferte pentru contractul de 4,7 miliarde lei, care include şi realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova.

Cei opt ofertanţi sunt: Asocierea Danlin XXL (lider) - Intertranscom Impex - Evropeiski-Patishta AD - Groma Hold; Asocierea Far Foundation (lider) - Automagistral Pivden - Lincor Trans; Asocierea Construcţii Erbaşu (lider) - Frasinul - Consent - EKY - SAM - Dimex 2000 Company; Aktor (ofertant unic); Asocierea Itinera SPA (lider) - Sapiem SPA - ICM SPA; Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret (ofertant unic); Concelex (ofertant unic); FCC Construcction (ofertant unic).

