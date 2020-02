Filiala PSD Satu Mare nu şi-a stabilit preşedintele. Ciolacu: A fost „un moment de tensiune”. Situaţia va fi discutată în CEX

Filiala judeţeană a PSD Satu Mare nu şi-a stabilit la conferinţa de vineri preşedintele, liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu, anunţând că a fost un „moment de tensiune” şi că urmează ca situaţia să fie discutată în Comitetul Executiv al partidului, potrivit Agerpres.

„PSD e un partid viu şi eu respect acest lucru. Am avut o întâlnire cu colegii mei de la Satu Mare într-un for mai larg, pe urmă am avut o întâlnire doar cu domnii primari şi cu doamnele primari şi am aflat, cum se spune, la firul ierbii, ce se întâmplă în organizaţia Satu Mare. Săptămâna viitoare o să prezint această situaţie în Comitetul Executiv sau în Biroul Permanent Naţional, unde împreună cu colegii mei o să cântărim şi o să luăm anumite decizii într-un timp cât mai scurt, să fim pregătiţi de alegeri, să convingem cei mai buni candidaţi să vină alături de PSD şi, nu în ultimul rând, înainte de alegeri să avem o conferinţă unde va fi aleasă o conducere îndreptăţită să răspundă de scorul partidului pentru aceste alegeri", a spus Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că nu a putut legitima alegerile de la Satu Mare deoarece „era un moment de tensiune în care lumea se contesta”.

„Era un moment de tensiune în care lumea se contesta şi eu nu am putut să legitimez astfel de alegeri. Cred că PSD are capacitatea să organizeze nişte alegeri corecte şi necontestate şi doresc să găsesc calea să se ajungă la aşa ceva, şi o voi găsi. Concret, presupun că va fi o decizie a Biroului Permanent Naţional sau a CEX-ului, se va stabili dacă fosta conferinţă s-a anulat, numim un nou interimat, dacă va fi o conducere bicefală, sunt foarte multe variante venite în primul rând de la primari. O să le cântărim pe fiecare în parte şi sper să luăm cea mai bună decizie. Idealul este să fie o conferinţă de alegeri cu o conducere aleasă”, a mai spus Ciolacu.

Cei doi candidaţi la preşedinţia Organizaţiei judeţene a PSD Satu Mare, Gabriel Leş şi Radu Cristescu, au obţinut la conferinţa de alegeri din 7 februarie câte 45 de voturi, fiind egalitate. Coordonatorul conferinţei, preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, a explicat că situaţia este inedită şi urmează să fie desemnat un preşedinte interimar de la Bucureşti.

Gabriel Leş este senator PSD de Satu Mare şi fost ministru al Apărării, iar Radu Cristescu a fost secretar de stat în Ministerul Energiei.