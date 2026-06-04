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Dispozitivul care devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi. Cine este vizat de noile reguli UE și ce amenzi se aplică

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Tahograf de la 1 iulie. Foto Getty Images
Tahograf de la 1 iulie. Foto Getty Images
Din articol
Ce este tahograful și care este rolul său Cine este obligat să utilizeze tahograful Ce sancțiuni riscă șoferii și firmele de transport

Începând cu 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu autoutilitare vor intra sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile, incluse în Pachetul de mobilitate al Uniunii Europene, extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu.

Extinderea utilizării tahografului la o categorie mai mare de vehicule marchează una dintre cele mai importante modificări din domeniul transportului rutier european din ultimii ani.

Ce este tahograful și care este rolul său

Tahograful este un dispozitiv instalat la bordul vehiculelor comerciale care colectează și stochează informații referitoare la utilizarea autovehiculului și la activitatea conducătorului auto. Acesta reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care autoritățile verifică respectarea normelor privind timpul petrecut la volan, pauzele obligatorii și perioadele de repaus.

Folosit de zeci de ani în transportul rutier comercial, acest sistem contribuie la reducerea riscurilor generate de oboseala acumulată la volan, una dintre cauzele frecvent asociate accidentelor grave.

Ce informații sunt înregistrate

Sistemul monitorizează automat o serie de date esențiale despre deplasarea vehiculului. Sunt memorate intervalele în care autovehiculul este condus, perioadele de staționare, viteza de deplasare și distanța parcursă. În același timp, sunt consemnate activitățile desfășurate de conducătorul auto în afara timpului efectiv de conducere, precum încărcarea și descărcarea mărfurilor sau alte operațiuni legate de activitatea de transport.

Toate aceste informații permit autorităților de control să stabilească dacă au fost respectate limitele prevăzute de legislația europeană privind programul de lucru și odihna personalului din transporturi.

Cum sunt colectate și stocate datele

Tahograful digital funcționează împreună cu un card personal emis pentru fiecare conducător auto. La începutul activității, cardul este introdus în aparat, iar acesta începe să înregistreze automat datele referitoare la cursă și la activitatea desfășurată. În cazul noilor generații de echipamente inteligente, informațiile sunt colectate și prin intermediul unor sisteme de localizare și senzori montați pe vehicul. Aceste tehnologii permit identificarea automată a trecerilor de frontieră și facilitează verificările efectuate de autoritățile competente.

Datele sunt păstrate atât în memoria aparatului, cât și pe cardul individual al șoferului, putând fi descărcate și analizate în cadrul controalelor rutiere sau al inspecțiilor realizate la sediile operatorilor de transport.

Cine este obligat să utilizeze tahograful

Până în prezent, obligația de echipare a vizat în principal camioanele și ansamblurile de vehicule cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone utilizate în transportul comercial de mărfuri.

Începând cu 1 iulie 2026, prevederile vor fi extinse și asupra autoutilitarelor cu masa cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone care efectuează transport internațional de mărfuri sau operațiuni de cabotaj pe teritoriul Uniunii Europene.

Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc extinderea controlului asupra segmentului de transport realizat cu autoutilitare. În practică, firmele și conducătorii auto vizați vor trebui să respecte aceleași cerințe referitoare la programul de conducere, pauze și perioade de repaus care se aplică deja transportului greu.

  • (Obligația utilizării tahografului pentru autoutilitarele de 2,5-3,5 tone care efectuează transport internațional de mărfuri a fost stabilită la nivel european prin Regulamentul (UE) 2020/1054, act normativ care face parte din Pachetul Mobilitate I. Regulamentul modifică normele europene privind timpii de conducere și utilizarea tahografelor și prevede extinderea acestor obligații asupra vehiculelor comerciale ușoare începând cu 1 iulie 2026.)

Tahograful este folosit atât pentru transportul de mărfuri, cât și pentru cel de persoane

Tahograful nu este utilizat exclusiv în transportul de mărfuri, ci și în cel de persoane. Dispozitivul este obligatoriu, în general, pentru camioane, dar și pentru vehiculele destinate transportului a mai mult de nouă persoane, inclusiv șoferul. Rolul său este de a înregistra și monitoriza timpul petrecut la volan, perioadele de pauză și intervalele de odihnă, pentru a asigura respectarea normelor europene privind siguranța rutieră.

Modificările care vor intra în vigoare la 1 iulie 2026 nu vizează însă autobuzele și autocarele, pentru care obligația utilizării tahografului există deja. Noutatea constă în extinderea acestei cerințe asupra anumitor autoutilitare cu masa maximă autorizată cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone, utilizate pentru transport internațional de mărfuri, categorie care până acum nu intra sub incidența acelorași reguli aplicabile transportului greu.

  • Pentru a facilita verificarea de către autoritățile de control a respectării normelor, tahograful inteligent înregistrează, de asemenea, dacă vehiculul a fost utilizat pentru transportul de mărfuri sau de persoane, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

Ce sancțiuni riscă șoferii și firmele de transport

Legislația încadrează anumite nereguli privind utilizarea tahografului în categoria încălcărilor deosebit de grave. În măsura în care acestea nu întrunesc elementele unei infracțiuni, faptele sunt sancționate contravențional. Printre abaterile prevăzute de lege se află:

  • utilizarea unei cartele tahografice care nu aparține conducătorului auto;
  • folosirea unei cartele obținute cu încălcarea reglementărilor în vigoare;
  • modificarea, ștergerea sau distrugerea datelor înregistrate de aparat;
  • intervențiile asupra echipamentului care pot altera informațiile stocate;
  • deținerea sau utilizarea unor dispozitive destinate falsificării înregistrărilor;
  • conducerea unui vehicul fără utilizarea diagramei tahografice ori a cartelei tahografice;
  • folosirea unui aparat care nu a fost verificat de un atelier autorizat.

Potrivit OG nr. 37/2007, unele dintre cele mai grave încălcări ale normelor privind utilizarea tahografului sunt sancționate cu amenzi cuprinse între 9.000 și 12.000 de lei. În funcție de situație, răspunderea poate reveni operatorului de transport, companiei, conducătorului auto sau atelierului autorizat care a efectuat operațiuni asupra echipamentului.

  • Montarea, activarea, verificarea periodică și calibrarea tahografelor sunt realizate exclusiv în ateliere autorizate pentru astfel de intervenții.

Editor : C.S.

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