Gabriel Ispas (Pro România): Nu știm de la ce a pornit incendiul de la „Colectiv”; în schimb suntem foarte convinși în a găsi vinovații

Gabriel Ispas, membru al partidului Pro România, din care face parte și fostul ministru al sănătății Nicolae Bănicioiu, este sceptic în privința cauzei care a dus la declanșarea incendiului de la Colectiv, din 30 octombrie 2015, tragedie în urma căreia 65 de oameni și-au pierdut viața.

„Din păcate, noi încă nu știm - și este o chestiune pe care o resimt cu tristețe, am avut studenți ai mei, am avut prieteni, am prieteni care au fost în „Colectiv” în acea seară și au trecut prin acea tragedie, este îngrozitor ce s-a întâmplat. Dar noi astăzi, la mai mult de patru ani, nu știm de la ce a pornit acolo. În schimb, suntem foarte convinși în a găsi vinovații”, a declarat Gabriel Ispas, la Digi24.

- Cum nu știm de la ce a pornit focul? a întrebat jurnalista Digi24 Alina Manolache.

- De la ce a pornit, da, da, da..., a răspuns Gabriel Ispas.

- Cum, nu a pornit de la artificii?

- Nuu, de la o scânteie! Sigur... Sunt ferm convins și cred că toți telespctatorii sunt ferm convinși că a pornit focul de la o scânteie.... Iar în câteva zeci de secunde a făcut acea combustie, a spus, pe un ton ironic, Gabriel Ispas.

- Există filmări, domnule Ispas, au circulat pe internet, în care se vede foarte clar cum a fost pornit focul, a intervenit în discuție deputatul USR Cristina Prună.

- Combustie... a mai spus Gabriel Ispas și a făcut un gest prin care a sugerat neîncrederea.

- Trecem într-o teorie a conspirației sau cum? a întrebat Cristina Prună, fără a mai primi vreun răspuns.

De altfel, reprezentantul Pro România i-a luat apărarea colegului său de partid, Nicolae Bănicioiu, ministru al sănătății în guvernul lui Victor Ponta, care declara, imediat după incendiul de la Colectiv, că România are „tot ce îi trebuie” din punct de vedere medical pentru a rezolva această criză.

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a dat dat ochii cu supraviețuitorii incendiului din Colectiv, care i-au reproşat că răniţii au fost lăsaţi să moară în spitale. Politicianul a fost audiat vineri timp de cinci ore de procurorii Parchetului General, într-un dosar deschis în urmă cu trei ani, după ce rudele celor care și-au pierdut viața în spitale au depus plângeri împotriva sa și a altor oficiali ai statului. Nicolae Bănicioiu a mai fost citat la audieri, dar nu s-a prezentat la prima întâlnire cu procurorii.

„În primul rând, o nuanță: n-a spus că este foarte bine, ci a spus că avem tot ce ne trebuie. Tot ce ne trebuie înseamnă medicamente, înseamnă fonduri pe care Guvernul poate să le aloce pentru această situație, în niciun caz nu vorbește despre situația din spitale”, a afirmat Gabriel Ispas, referindu-se la controversata declarație a lui Nicolae Bănicioiu. „Ajutorul care se putea acorda în prima fază de către persoane din străinătate viza medicamentele, viza, eventual, unul, doi, trei specialiști medici, care au și venit în România, dar nu presupunea, până la stabilizarea pacienților, plecarea acestora spre alte destinații”, a declarat Gabriel Ispas. „Unde ați văzut sau cine din personalul medical a spus că ministrul sănătății nu a lăsat să plece din țară? Este un zvon care s-a acutizat și din când în când reapare. Nu există nicio declarație în care ministrul sănătății să interzică sau să ceară unui medic ca un pacient să nu plece din țară”, a susținut Gabriel Ispas la Digi24.

