Fostul ministru Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv în dosarul în care era acuzat de luare de mită și trafic de influență

Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății și al Tineretului și Sporturilor, a fost achitat definitiv luni de Instanța supremă pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență, într-un dosar în care a fost acuzat de DNA că a primit aproape 800.000 de euro mită de la doi oameni de afaceri, în legătură cu numirea unor manageri de spital și derularea unor contracte din bani publici.

Bănicioiu a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2021 pentru luare de mită şi trafic de influenţă. Pentru luare de mită el a primit decizie de achitare la instanţa de fond, în octombrie 2024.

În schimb, în cazul infracţiunii de trafic de influenţă, instanţa de fond stabilise încetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptei, însă judecătorii au decis atunci confiscarea sumelor de 895.127 lei şi 396.994 lei, reprezentând bani încasaţi de Bănicioiu în schimbul traficării influenţei.

Decizia magistraților

La judecarea apelului DNA, completul de cinci judecători a decis luni ca Nicolae Bănicioiu să fie achitat pentru ambele infracţiuni, consecinţa fiind că el nu mai are de plătit nicio sumă de bani.

„Va înlătura dispoziţia confiscării de la inculpatul Bănicioiu Nicolae a sumelor de 895.127 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de SC Hemos Med SRL şi 396.994 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de SC Disan Ortomed SRL, bani primiţi de inculpat în schimbul traficării influenţei în intervalul 26.02.2014 – 27.10.2014”, se arată în decizia instanţei.

În acelaşi dosar, a fost achitată definitiv şi Cătălina Alexandra Furtună, acuzată de complicitate.

În timpul desfăşurării procesului, magistraţii au decis scoaterea de la dosar a unor probe neconforme cu referire la Cătălina Alexandra Furtună, respectiv ordonanţele prin care a fost autorizată folosirea unor colaboratori cu identitate protejată, dar şi a interceptărilor.

Bănicioiu a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2021 pentru luare de mită şi trafic de influenţă, iar Cătălina Alexandra Furtună pentru complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită.

Potrivit DNA, în perioada 21 decembrie 2012 – 7 aprilie 2015, când era ministru al Tineretului şi Sporturilor, Nicolae Bănicioiu ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri, respectiv Dorin Cocoş şi Mihaela Irimescu, şi ulterior ar fi primit în numerar de la unul dintre cei doi suma totală de 1.292.122 lei, reprezentând dividende aferente anului 2013 distribuite de două societăţi comerciale (Hemos Med SRL şi Disan Ortomed SRL), care comercializau bunuri către spitale publice/institute.

Ce spun anchetatorii

În schimb, spun anchetatorii, Bănicioiu ar fi promis că îşi va exercita influenţa asupra ministrului Sănătăţii de la acea vreme, astfel încât să-l determine pe acesta să menţină sau să nu revoce din funcţie manageri de la cinci spitale publice/institute din Capitală şi judeţul Ilfov aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu care firmele controlate de oamenii de afaceri derulau relaţii comerciale profitabile, sau numirea pe funcţia de manager a acelor spitale publice/institute a unor persoane apropiate oamenilor de afaceri.

Procurorii arată că Bănicioiu ar fi fost ajutat la comiterea infracţiunii de trafic de influenţă de Cătălina Alexandra Furtună, prin dobândirea de către aceasta a calităţii de asociat în cele două societăţi comerciale, în condiţiile în care titularul în fapt al părţilor sociale era Nicolae Bănicioiu, dar şi prin semnarea de către aceasta a unui număr de două dispoziţii de plată prin casierie care atestau în mod nereal că inculpata ar fi primit suma de 1.292.122 lei, deşi suma de bani s-a primit în numerar de Bănicioiu de la unul dintre cei doi martori şi prin asigurarea legăturii fostului ministru cu firmele în care avea interese financiare.

Totodată, precizează anchetatorii, în perioada în care ocupa funcţia de ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu ar fi primit indirect, la data de 17 aprilie 2015, fără să i se cuvină, prin intermediul Cătălinei Furtună, de la cele două firme, suma totală de 1.805.942 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2014.

Conform DNA, foloasele materiale ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle acestuia de serviciu în calitate de ministru al Sănătăţii, acte reprezentate de menţinerea în funcţia de manager/ prelungire interimat/ nerevocarea din funcţia de manager a persoanelor din conducerea unui număr de 5 spitale publice/ institute din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu care firmele controlate de oamenii de afaceri derulau relaţii comerciale profitabile, sau numirea pe funcţia de manager la aceste spitale publice/ institute a unor persoane apropiate celor doi, dar şi aprobarea alocării de finanţare spitalelor publice/ institutelor aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii pentru efectuarea de achiziţii aferente unor proceduri pe care firmele controlate de oamenii de afaceri le câştigaseră sau intenţionau să le câştige.

Ulterior, în anul 2018, complicea lui Bănicioiu a încasat de la una dintre firmele oamenilor de afaceri suma de 806.447 lei, reprezentând dividende aferente anului 2015.

