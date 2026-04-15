Viktor Orban nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, după înfrângerea în alegerile parlamentare

Viktor Orban. Foto: Getty Images

Prim-ministrul maghiar în exercițiu, Viktor Orban, nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European care va avea loc săptămâna viitoare în Cipru, a declarat un oficial al UE pentru Politico. 

Orban a suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile de duminică, care au pus capăt mandatului său de premier de 16 ani. El urma să participe la reuniunea de două zile din 23-24 aprilie, în cadrul căreia liderii naționali vor discuta despre criza din Orientul Mijlociu și despre următorul buget pe șapte ani al Uniunii.

Liderul naționalist-populist rămâne prim-ministru al Ungariei până când rivalul său, Peter Magyar, va prelua puterea în luna mai.

În conformitate cu regulamentul Consiliului, Orban va fi reprezentat la reuniune de un alt lider național. Este probabil ca acest rol să îi revină aliatului său, prim-ministrul slovac Robert Fico.

Orban a reprezentat de mult timp o influență destabilizatoare în cadrul Consiliului, folosindu-și adesea dreptul de veto pentru a bloca sancțiunile împotriva Rusiei și ajutorul UE pentru Ucraina. În timpul summitului liderilor UE de luna trecută, președintele Consiliului, Antonio Costa, a declarat că comportamentul său echivala cu „șantaj” și era „complet inacceptabil”, notează sursa citată.

Guvernul maghiar nu a răspuns imediat la solicitarea Politico de a comenta.

Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de la Casa Albă pe Peter Magyar

Ar putea Viktor Orbán să revină în 2030? De ce are Péter Magyar de dus o luptă grea după victoria zdrobitoare

