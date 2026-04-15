Partidele din opoziție promit că dau jos Guvernul, dar nu se înțeleg pe moțiunea de cenzură. PACE strânge semnături, AUR mai așteaptă

AUR vrea moțiune în mai, nu în aprilie

Opoziția promite că dărâmă Guvernul, dar nu reușește să se pună de acord pe momentul depunerii unei moțiuni de cenzură: grupul PACE strânge semnături pentru a depune o moțiune în aprilie, în timp ce AUR spune că mai așteaptă până în luna mai.

„Astăzi începem asaltul asupra guvernului progresist Bolojan. Începem strângerea de semnături pentru o moțiune intitulată «Progresismul ucide România. Guvernul Bolojan a adus foamea și frigul în casele românilor». Vă așteptăm alături de noi”, a transmis senatorul PACE Ninel Peia, miercuri dimineață, într-un videoclip dat publicității, în care semnează tabelul pentru depunerea moțiunii de cenzură. 

Imediat după senatorul Peia și senatorii Dorin Silviu Petrea, Clement Sava și Paul Gheorghe. 

Grupul PACE - Întâi România are, însă, doar 12 membri, iar fără semnăturile altor colegi din Opoziție, precum aleșii AUR, nu ar putea depune moțiunea de cenzură. 

„(2) Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii”, arată articolul 113 din Constituție. 

Cu alte cuvinte, Opoziția trebuie să strângă cel puțin 116 semnături. În acest moment, AUR are, de la Senat și Camera Deputaților, 90 de parlamentari, S.O.S România are 15, POT adună 16, iar grupul PACE 12 aleși. De asemenea, sunt si 19 parlamentari neafiliați.

Apoi, pentru a fi adoptată, moțiunea de cenzură trebuie să fie votată de cel puțin 232 de senatori și deputați.

Întrebați când vor să depună moțiunea, reprezentanții PACE au transmis că în luna aprilie și mizează pe semnăturile celorlalte partide din Opoziție. 

Reprezentanții AUR ar vrea să depună, însă, moțiunea de cenzură abia luna viitoare. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a avansat acest scenariu de mai multe ori în ultima vreme, în timpul conferințelor de presă. 

„Calendarul nostru nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din Coaliţie, noi criticăm prestaţia guvernului Bolojan în ansamblu. Am spus că am dori să avem o moţiune de cenzură în preajma datei sau după data de 13 mai, pentru a putea contabiliza 3 trimestre consecutive de scădere economică.

Vom avea 3 trimestre de scădere economică, este o bază obiectivă pentru o moţiune de cenzură. Noi facem o moţiune de cenzură pentru că arătăm că guvernul are o prestaţie economică proastă, că nu mai este creştere economică, avem scădere economică, avem scăderea veniturilor populaţiei, avem îngheţarea pensiilor. Noi nu putem să facem moţiuni de cenzură în funcţie de nemulţumirile din coaliţie”, a spus Petrișor Peiu, marți, la Parlament. 

Conducerea PSD urmează să aibă o ședință luni, 20 aprilie, pentru a decide dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. În acest moment, principala problemă a social-democraților este premierul Ilie Bolojan. Astfel, printre scenariile luate în calcul este retragerea sprijinului politic pentru Bolojan, fie retragerea miniștrilor din Guvern, pentru a-l forța pe premier să demisioneze. 

