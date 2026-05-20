Grindeanu îl acuză pe Bolojan că „ţine captiv USR”: Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz

„Cine nu vrea să găsească şi se agaţă în continuare de funcţii, e un singur om, care ţine captiv USR-ul. Efectiv, este captiv USR-ul. Chiar întrebam pe nişte reprezentanţi de la USR dacă ei realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz, e Bolojan”, a declarat liderul PSD Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

El l-a acuzat pe premierul interimar că, de asemenea, blochează într-un final găsirea unei soluţii.

„Atâta timp cât nu e el, nu trebuie să existe o soluţie”, a mai spus Grindeanu. Sorin Grindeanu a mai declarat că în fiecare partid există oameni cu care poţi să ai dialog.

„Eu nu vreau să fac judecăţi de valoare în ceea ce priveşte poziţia unui partid sau alt, ar însemna să mă transform în Ilie Bolojan şi nu vreau acest lucru. Eu nu-mi dau cu părerea despre ce trebuie să facă PNL-ul sau USR-ul. Eu vorbesc în numele PSD, ca preşedinte al partidului, în urma consultărilor interne pe care le-am avut cu colegii mei, a politicilor pe care dorim să le promovăm şi a unei soluţii pe care noi gândim a fi potrivită”, a menţionat Grindeanu.

