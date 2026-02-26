Live TV

Video Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles: premierul va discuta cu Ursula von der Leyen despre PNRR. Agenda deplasării

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1056488420
Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Profimedia Images

Premierul Ilie Bolojan se află, joi, într-o vizită oficială la Bruxelles, unde are programate mai multe întâlniri, una dintre acestea fiind cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula vor der Leyen. Guvernul a anunţat că se vor discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.

Potrivit programului oficial al vizitei, prima întâlnire a premierului Ilie Bolojan este cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, comisar pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.

Ulterior, Ilie Bolojan va discuta cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, iar apoi cu Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene.

Guvernul a precizat, într-un comunicat de presă, că premierul Ilie Bolojan va prezenta priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă şi componenta de competitivitate.

„Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiţii care să stimuleze creşterea economică în România”, a transmis Executivul.

De asemenea, se vor aborda aspecte legate de implementarea PNRR şi recuperarea celor 231 de milioane de euro, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraţilor.

În pregătirea aceste deplasări, premierul Ilie Bolojan a discutat şi cu preşedintele Nicuşor Dan.

Miercuri seară, Bolojan a avut şi o întâlnire cu europarlamentari ai Coaliţiei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
2
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
3
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Russia Putin
4
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
5
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
"Îngrozitor!" Reacția francezilor, după ce Istvan Kovacs a declanșat "furtuna" în Champions League
Digi Sport
"Îngrozitor!" Reacția francezilor, după ce Istvan Kovacs a declanșat "furtuna" în Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bolojan la bruxelles
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu europarlamentarii coaliției la Bruxelles. Pe agendă: PNRR, deficitul bugetar și programul SAFE
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu face „referendum” în PSD dacă îl mai vrea premier pe Bolojan: „Protocolul poate să rămână cu un alt prim-ministru dat de PNL”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare. Ilie Bolojan a trimis cele două ordonanțe la Monitorul Oficial
Screenshot 2026-02-25 at 15.42.04
Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe: „Avem mulți baroni locali”. Thuma: „E consilier ca să nu fie șomer”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_05_INQUAM_Photos_George_Calin
Judecătorii îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă”. UNJR cere retrimiterea legii pensiilor magistraților în Parlament
Recomandările redacţiei
Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Prietenii lui Trump din Orientul Mijlociu nu vor să-l lase să le...
mamaia plaja litoral romanesc marea neagra
Planul Dianei Buzoianu pentru litoralul românesc: plaje mai aerisite...
Viktor Orban
Planul lui Orban de a-și revigora șansele electorale: lupta contra...
bancnote de 100 de lei pe o masa
Cât de realiste și eficiente sunt măsurile pentru relansarea...
Ultimele știri
„A încetat să mai existe”. Ucrainenii le-au distrus rușilor un lansator de rachete S-400 și un sistem Panțir în Crimeea ocupată ilegal
Cine este astronautul din cauza căruia a fost evacuat întreg echipajul de pe Staţia Spaţială Internaţională. „Mă simt foarte bine”
Expunerea la zgomotul din trafic în timpul somnului este asociată cu creșterea „colesterolului rău”, arată un studiu european
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Fanatik.ro
Nicușor Dan, executat silit pentru neplata impozitului pe teren. Primăria Predeal a emis un titlu executoriu...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea
Adevărul
România, în bătaia rachetelor iraniene dacă americanii atacă Teheranul? Analiza care dă fiori
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...