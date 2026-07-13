„Jocurile nebuniei”. Reacția unui important lider PNL, după ce Grindeanu a acuzat partidul Brătienilor că-l „ține pe Bolojan în scaun”

Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a criticat dur Partidul Social Democrat după ce Sorin Grindeanu a declarat că PNL nu dă dovadă de flexibilitate și încearcă prin orice mijloace să păstreze funcția de premier pentru Ilie Bolojan. „PSD va sabota toate progresele pe programele SAFE și OCDE”, a spus Muraru.



Muraru, ales vicepreședinte PNL în cadrul Congresului suspendat acum de Justiție, a scris pe rețelele sociale: „Jocurile nebuniei! Cum vrea PSD să șantajeze partidele și pe români cu banii țării noastre.

E clar ca lumina zilei că PSD va trânti, în Parlament, toate șansele României de a mai salva banii din PNRR și va sabota toate progresele pe programele SAFE și OCDE. Despre efortul de reducere a deficitului bugetar, nici nu mai încape discuție. Nu interesează pe nimeni din PSD. Totul dintr-o ură orbească față premierul Ilie Bolojan.

Lipsa de acces la resurse i-a împins pe pesediști în pragul disperării. Condiționează viitorul țării de propriile interese și privilegii. Partidul Naţional Liberal vrea bani pentru România, PSD vrea bani pentru baroniada locală și sinecurile sale. PNL vrea reducerea cheltuielilor statului și reforme, PSD vrea un stat gras, cu privilegii.

Au anunțat astăzi că intră într-un fel de opoziție parlamentară, deși PSD este acolo din prima zi de guvernare cu premierul Bolojan. Grindeanu s-a uitat la sondaje și a zis: dacă românii nu mă vor, atunci dau foc țării.

Ese esențial ca președintele României și opinia publică să pune presiune pe acești șantajiști fără bun simț să se abțină de la vacanțe de lux în perioada aceasta și să vină în Parlamentul României pentru a vota legile care să salveze banii europeni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.