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PSD nu exclude anticipatele. Sorin Grindeanu: N-avem niciun fel de problemă să intrăm și în acest scenariu

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sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu. Foto: Digi24
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Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, la Parlament, după negocierile de la Cotroceni privind formarea unui nou guvern, că nu exclude alegerile anticipate, care s-ar putea realiza „undeva toamna târziu în acest an”. 

„E un scenariu pe care nu poți să îl excluzi niciodată. E pe masă. Nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta. Dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva toamna târziu în acest an. Ar arunca într-un soi de instabilitate continuă scena politică și economică. Dar și acesta un scenariu. N-avem niciun fel de problemă să intrăm și în acest scenariu. Nu văd unul fericit sau să se schimbe peste noapte. 

Ce am spus la Cotroceni legat de acest scenariu: evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă PNL și USR au decizii prin care spun că nu vor mai face majorități cu PSD, și noi vom face același lucru. Să nu credeți că PSD rămâne doar pe post de încasator, de sac de box, dar când ai nevoie de voturi în Parlament, cum ar fi acum la aceste alegeri, PSD să le voteze. Nu! 

De aceea am spus că cei de la Cotroceni ar trebui să realizeze că cei care sunt în arcul guvernamental ar trebui să realizeze foarte bine unde e PSD acum - în opoziție”, susține Sorin Grindeanu.

Citește și Cum au decurs negocierile de la Cotroceni și unde s-au blocat. Grindeanu: „PNL și USR au venit cu același program anti-PSD” 

Editor : A.C.

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