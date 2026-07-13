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USR îl contrazice pe Sorin Grindeanu în disputa privind ANI: „Legea nu are putere retroactivă”. Ce miză invocă Alexandru Dimitriu

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Deputatul USR Alexandru Dimitriu
Deputatul USR Alexandru Dimitriu. Sursa foto: Facebook
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Din articol
Grindeanu: PSD nu va accepta modificări care să rezolve „problemele personale” ale unor lideri USR

Deputatul USR Alexandru Dimitriu l-a contrazis pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a susținut că modificarea legii ANI ar urmări să îi rezolve problemele de integritate lui Dominic Fritz. Fostul secretar de stat în Ministerul Justiției a afirmat însă că „orice ar face USR la legea ANI, nu are cum să scape pe nimeni de nimic” și a susținut că adevărata miză este îndeplinirea unui jalon din PNRR, de care depind aproape 771 de milioane de euro din fonduri europene.

„Grindeanu a scos una nouă: USR ar vrea să modifice legea integrității ca să îl scape pe Fritz. Doar că art. 6 din Codul Civil spune clar: legea nu are putere retroactivă. O eventuală modificare se aplică de acum înainte, nu poate șterge nimic din trecut. Așa că orice ar face USR la legea ANI, nu are cum să «scape» pe nimeni de nimic. Practic, Grindeanu a inventat o problemă care nu există juridic, ca să evite una care există real: legea ANI e un jalon asumat prin PNRR, Jalonul 431, iar nerespectarea lui înseamnă o penalizare de aproape 771 milioane de euro din fonduri europene”, a scris deputatul USR pe Facebook.

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Potrivit lui Dimitriu, discuția privind modificarea legii ANI nu este una politică, ci privește îndeplinirea unor obligații asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență: „Nu este o discuție de partid. Este un termen cu bani reali în joc”.

„USR a stat la masă cu PNL și UDMR, la Ministerul Justiției, și a propus modificări serioase pe text, însă PSD a lipsit de la aceste discuții. Acum, în loc să vină cu argumente pe conținutul legii, Grindeanu inventează un scenariu imposibil din punct de vedere legal, ca să aibă o scuză să nu o voteze. E mai ușor să arunci acuzații pe surse decât să vii și să discuți pe text, mai ales când miza sunt 771 de milioane de euro pe care România riscă să îi piardă”, a mai scris Alexandru Dimitriu.

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Grindeanu: PSD nu va accepta modificări care să rezolve „problemele personale” ale unor lideri USR

Reacția deputatului USR vine după declarațiile făcute luni de președintele PSD, Sorin Grindeanu, la finalul consultărilor politice de la Palatul Cotroceni.

Liderul social-democrat a afirmat că PSD nu va susține modificări ale legii care, în opinia sa, ar avea rolul de a rezolva problemele de integritate ale unor lideri ai USR.

„Le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. De exemplu, suntem total împotrivă ca domnul Fritz să își rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Concret, nu vom accepta ca în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcția publică USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor USR-iști condamnați definitiv de Înalta Curte”, a declarat Sorin Grindeanu.

Disputa dintre PSD și USR are loc în contextul negocierilor privind îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR, unul dintre acestea vizând modificarea legislației referitoare la integritatea în funcția publică.

Editor : A.D.

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