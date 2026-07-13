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Oana Gheorghiu îl critică pe Grindeanu pentru că „blochează banii europeni ai României”: Deveniți, pas cu pas, un manual de „așa nu"

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Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Oana Gheorghiu, vicepremier interimar, îl critică pe Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a anunțat că formațiunea sa ar putea să nu voteze proiectele restante din PNRR venite de la Guvern. „Exact banii care ar trebui să ajungă în spitale, în școli, în infrastructură”, a transmis aceasta. 

„Domnul Grindeanu a ieșit supărat de la Cotroceni. Atât de supărat, încât a amenințat un Guvern cu atribuții limitate să nu cumva să facă reformă: să nu listeze companii, să nu facă digitalizare, reluând, încă o dată, aceleași povești pe care le tot spune de luni de zile. (...)

Domnul Grindeanu amenință că nu va vota legile de care depind fondurile europene din PNRR. Adică exact banii care ar trebui să ajungă în spitale, în școli, în infrastructură, la oameni”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook. 

Vicepremierul susține că, astfel, liderul PSD blochează banii europeni ai țării pentru a-și apăra interesele:

„Să blochezi reforma e o alegere politică. Dar să blochezi și banii europeni ai României, doar ca să-ți aperi interesele, asta chiar e o performanță.

Bravo, domnule Grindeanu. Deveniți, pas cu pas, un manual de „așa nu" în politica românească.”

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Reacția Oanai Gheorghiu vine după ce Sorin Grindeanu a declarat că PSD ar putea să nu voteze mai multe legi restante din PNRR, pe care Guvernul le-a trimis Parlamentului spre adoptare, precum legea salarizării publice.

Grindeanu le-a mai transmis celor din Guvern că social-deocrații sunt în opoziție în acest moment, iar proiectele Executivului nu sunt responsabilitatea PSD. „Toate aceste lucruri trebuiau făcute de către Guvern”, a precizat social-democratul.

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Editor : A.G.

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