Kelemen Hunor anunță ce taxe vor scădea: „Coaliția a primit semnalul din societate". Unde s-au blocat negocierile pe buget

Kelemen
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip
„Suprataxarea mașinilor trebuie rezolvată” Blocaj în Coaliție în privința ajutoarelor și investițiilor

Kelemen Hunor a explicat decizia Coaliției de a reduce unele taxe, după ce majorările intrate în vigoare la începutul anului au nemulțumit populația. Este vorba despre modificări în privința impozitelor pentru locuințele vechi, dar și a taxelor datorate de persoanele cu handicap. În plus, liderul UDMR speră ca bugetul din acest an să ajungă în Parlament săptămâna viitoare, însă liderii nu s-au înțeles momentan asupra ajutoarelor pentru categoriile vulnerabile și în privința banilor pentru investiții.

„Suprataxarea mașinilor trebuie rezolvată”

„Vineri va fi adoptată o OUG prin care vor fi revizuite taxele pentru fiecare cetățean, nu doar pentru cei din Secuime. Suprataxarea în cazul mașinilor trebuie rezolvată.

În ceea ce privește clădirile, exista o nemulțumire mai ales pentru cei care locuiesc în imobile mai vechi de 50 de ani, deoarece impozitul era același ca pentru clădirile construite în ultimii ani. Pentru clădirile mai vechi de 50 de ani va fi acordat un discount de 15%, iar pentru cele de 100 de ani un discount de 25% din impozit.

În cazul persoanelor cu dizabilități vor exista reduceri de taxe. Eu am venit cu propunerea, l-am convins în primul rând pe premierul Ilie Bolojan, pe Sorin Grindeanu și apoi întreaga coaliție”, a explicat Kelemen Hunor într-un interviu la RFI. 

Liderul UDMR susține că scăderile se vor aplica la nivelul taxelor deja majorate, iar în privința clădirilor va fi o reglementare valabilă pentru toată lumea.

„Taxele vor trebui recalculate, ceea ce va însemna muncă în plus la nivelul autorităților locale, dar nu va mai fi nevoie de hotărâri locale. În cazul supraimpozitării la mașini, da, va fi necesară o decizie în consiliile locale.

Această reducere este un semnal important că această coaliție a primit mesajul din societate”, a mai spus acesta. 

Blocaj în Coaliție în privința ajutoarelor și investițiilor

Liderul UDMR a transmis că săptămâna viitoare „ar trebui să ajungă bugetul în Parlament pentru dezbateri și vot”.Totuși, susține acesta, sunt în continuare unele capitole asupra cărora liderii Coaliției nu au căzut de acord:

„În aceste zile au loc discuții tehnice între vicepremieri și miniștri și vor exista și discuții politice în coaliție. Sunt câteva chestiuni pe care, în acest moment, nu am reușit să le închidem.

Investițiile – acestea mențin și economia românească, și firmele românești, pentru că, dacă investițiile se opresc, firmele intră în faliment. Avem nevoie de cofinanțare pentru PNRR, unde sunt sume foarte mari. Și acolo este un efort uriaș și nu am reușit să închidem pachetul social.

Acolo există o chestiune care trebuie discutată: cum procedăm cu pensionarii. Propunerea noastră era să existe o plată one-off pentru pensionari, să trecem în textul bugetului că aceasta va fi acordată pensionarilor cu pensii de până la 3.000 de lei.”

Problematice sunt și jaloanele din PNRR care nu vor putea fi îndeplinite în acest an și care se vor traduce prin pierderi de bani pentru țara noastră, a mai declarat Kelemen Hunor.

Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit luni pentru a discuta împărțirea banilor în acest an. Aceștia au stabilit că tăierile din administrație și pachetul de relansare economică vor fi adoptate marți într-o ședință de Guvern, iar ulterior Executivul va veni cu modificări pentru impozitele plătite de persoanele cu handicap și în privința taxelor pe locuințele vechi. 

Editor : A.G.

