Kelemen Hunor, despre reforma pensiilor magistraților: Șansa ca ei să meargă la Curtea Constituțională este mare

Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin
„Șansa să meargă ei la Curtea Constituțională e mare”

Guvernul își asumă, marți, a doua oară răspunderea pe reforma pensiilor magistraților, în ciuda opoziției pe care magistrații au arătat-o. Premierul Ilie Bolojan a propus creșterea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani și plafonarea pensiilor speciale la 70% din ultimul venitul net. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a afirmat pentru Digi24 că „este un instrument constituțional”. Acesta a declarat că magistrații nu au fost de acord cu 70% din venitul net, și că este „convins că șansa să meargă ei la Curtea Constituțională e mare”.

Întrebat dacă aceste angajări ale răspunderii în Parlament au devenit un mod de guvernare, președintele UDMR Kelemen Hunor a spus: 

„Este un instrument constituțional. Sigur se poate discuta dacă e bine sau nu e bine, dar din punct de vedere legal, constituțional, este ok. Mie nu-mi plac angajările, dar sunt anumite momente și anumite proiecte care pot fi trecute prin angajare, prin Parlament. Toate guvernele, toate coalițiile s-au folosit de această modalitate. Nu trebuie să exagerăm aici. Ne întoarcem cu angajarea pe acest proiect, cu pensiile speciale ale magistraților, nu este un proiect nou. Proiectul este aproape la fel cum era înainte. Perioada de tranziție s-a mărit la 15 ani în loc de 10 ani cât era în primul proiect și am așteptat avizul CSM-ului, fiindcă pe procedură, Curtea data trecută a respins, dar nu este o modalitate de a legifera”. 

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că s-a pierdut foarte mult timp în legătură cu acest proiect. Întrebat de ce nu au început negocierile înainte să vină motivarea de la CCR și, practic, să nu se piardă atâta timp până să vină proiectul înapoi în parlament, Kelemen a declarat că „a fost o discuție dacă e bine să începem negocierile, discuțiile cu magistrați înainte de motivare sau nu, și majoritatea din coaliție a zis să așteptăm motivarea”.

„Nu cred că în acest moment asta este problema. Cea mai mare problemă e dacă va fi atacată la Curtea Constituțională și dacă Curtea va respinge, atunci vom avea într-adevăr o problemă politică și nu numai, dar s-au pierdut 2 săptămâni, s-au pierdut 10 zile. (...)”, a mai afirmat el.

Acesta a punctat că, din punctul lui de vedere, „dacă vrei să vezi într-adevăr motivele pentru care un proiect a fost respins la Curte, trebuie să aștepți motivarea, că de acolo poți să vezi ce ai de făcut, nu înainte, dar nu mai putem să ne întoarcem în timp”. „În acest moment suntem la începutul lunii decembrie și vine proiectul în Parlament. Să vedem care va fi traseul mai departe”, a adăugat liderul UDMR. 

„Șansa să meargă ei la Curtea Constituțională e mare”

Kelemen a fost întrebat și dacă această schimbare din lege - de la 10 ani, a crescut perioada de tranziție la 15 ani - ar fi suficientă, ținând cont de criticile magistraților ca legea să fie una constituțională. Președintele UDMR a spus: 

„Când cauți un compromis, trebuie să lași de la tine și celălalt, care este pe partea cealaltă a mesei, trebuie să fie de acord, să mai lase și el. Deci, din acest punct de vedere, Guvernul a făcut această ofertă de 15 ani în loc de 10. Pe partea cealaltă nu știu dacă se acceptă sau nu se acceptă”, a declarat el.

„Acolo a fost discuția de plafonul, volumul pensiei la ieșirea la 65 de ani sau la vârsta de pensionare care va fi stabilită în acest proiect de lege. Cum n-au fost de acord magistrații cu 70% din venitul net, sunt convins că șansa să meargă ei la Curtea Constituțională e mare, fiindcă dacă ei nu au fost de acord data trecută au atacat și pe procedură, dar și pe fond. Bănuiesc că nu s-a schimbat nimic din punctul lor de vedere”, a mai precizat Kelemen Hunor. 

 

 

